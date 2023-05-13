Ночь в Еврейском музее – 2023

В ночь с 20 на 21 мая Еврейский музей и центр толерантности примет участие в ежегодной акции «Ночь в музее». С 22:10 до 03:00 участники смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию, выставку «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» и главный выставочный проект этого года «На языке правил и исключений. Наука и искусство». В рамках программы посетители побывают на тематических экскурсиях, узнают, как звучит музыка азиатских степей, и получат предсказание от искусственного интеллекта.

Выставка Бухарские евреи

Прогулка по музею начнется с интерактивной инсталляции «Оракул». Она позволит посетителям получить ответы на любые вопросы с помощью технологий искусственного интеллекта. Генерация таких «предсказаний» отсылает к склонности человека обращаться к мистическому и в то же время – к научному подходу и инновациям.

Погрузиться в культуру бухарских евреев и узнать больше о восточных музыкальных традициях посетители смогут на лекции «Мелодии степей и долин: музыка Центральной Азии». Исследователь Дарья Сапрынская расскажет, чем отличается восточная музыка от западной, откуда появился среднеазиатский джаз и рэп, какое значение имела музыка в формировании и сохранении национальной культуры народов региона. Гости вживую услышат игру на одном из традиционных восточных инструментов – уде – в исполнении музыканта Бориса Штейнберга.

Важное направление деятельности музея – создание доступной среды. На дискуссии «Менять и изменяться: диалог культуры и благотворительности», организованной отделом инклюзивных практик и школой визуальной культуры и современных профессий Bang Bang Education (BBE), участники обсудят, как связаны благотворительная и культурная сферы и какое влияние они оказывают на формирование общественных идей. Во встрече примут участие директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, арт-директор фонда и галереи Ruarts Катрин Борисов и 3D-художник, попечитель проекта «Помощь» Brickspacer. В качестве модератора дискуссии выступит руководитель отдела комьюнити школы Bang Bang Education Тамара Тотчиева.

В рамках традиционного проекта «Внеклассные чтения» пройдет специальная встреча, на которой Павел Деревянко прочтет одно из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Павел Деревянко – актер театра и кино, состоит в труппе Государственного академического театра имени Моссовета и является обладателем премии «Кинотавр» за лучшую мужскую роль в фильме «Подельники». Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».

В новом библиотечном пространстве будет организован буккроссинг: любой желающий сможет оставить здесь свою книгу и выбрать взамен другую, а также получить скидку 15% на покупки в Лавке музея.

На территории музея установят зеркально-линзовый телескоп, с помощью которого посетители смогут наблюдать за дальним космосом и открывать новые уголки Вселенной. С телескопа на экран компьютера будет выведено изображение, на котором отобразятся звезды, планеты, галактики и другие космические объекты, находящиеся за пределами Солнечной системы. На летней веранде пройдет ярмарка, где будут представлены книги, винил и аксессуары.

С 23:00 будет открыто летнее кафе Basar, где гости смогут попробовать блюда из мясного меню, сочетающего в себе многовековые традиции еврейской кухни и современного стритфуда.

В этом году Еврейский музей примет участие в специальном мероприятии – Музейном ралли «Тур Культур», организованном Музеем Транспорта Москвы. 21 экипаж ретроавтомобилей вместе с представителями музеев отправится в тур по разным площадкам столицы. В Музейном ралли примут участие Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (МОММА) и музей-заповедник «Царицыно».

Подробнее о программе акции «Ночь в музее» можно узнать на сайте музея.

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