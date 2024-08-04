Ночной концерт «Скрипка.Орган.Дуэль» в Москве

30 июля в Римско-Католическом соборе на Малой Грузинской состоялся ночной концерт «Скрипка.Орган.Дуэль» в рамках проекта Школы-фестиваля Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». В зале собралось более 700 человек!

В зале прозвучала музыка Баха, перед зрителями выступили испанский музыкант, дирижёр и композитор, органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор, а также скрипач, лауреат международных конкурсов, руководитель проекта Петр Лундстрем.

Школа-фестиваль «Донбасский экспресс» – проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГК «Агро-Белогорье».

«Этот концерт — как встреча двух портретов Баха, один портрет — это величина органа, а другой — интимность скрипки. Когда я придумал эту программу думал о двойном значении слова «Дуэль» на испанском языке: «дуэль» и «траур». Благодаря Петру Лундстрему это гимн на фронте, который изображает этот траур израненного войной города, но и надежду на светлое будущее. Концерт — это блестящий пример всех тонкостей музыки Иоганна Севастьяна Баха и отличный опыт для детей Фестиваля», — сказал испанский музыкант Даниэль Сальвадор.

Концерт именитых музыкантов стал частью большой программы Школы-фестиваля «Донбасский экспресс», который в этом году впервые прошел в Москве. Его участниками стали более ста молодых музыкантов из Донбасса, Белгорода, Москвы и Московской области. У юных талантов плотный образовательный график — в течение 11 дней у участников были индивидуальные мастер-классы, репетиции, концерты, лекции, встречи с именитыми гостями и не только. Каждый день начинается с утренней зарядки, спорт преподаватели всегда включают в программу обучения, ведь музыкант должен быть выносливым. В завершении проекта лучшие из них смогут принять участие в итоговом концерте проекта, выступив на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории. Как говорят сами организаторы, самое важное для них, это передать ремесло из рук в руки и приобщить ребят, особенно из новых регионов страны, к культурному богатству России.

«Это замечательнейшие дети. Мы все время призываем их к развитию горизонтальных связей. Даже в таком возрасте — в 14, 15 или 16 лет связи, которые они приобретут, принесут им огромную пользу в будущей взрослой жизни. На этом мы постоянно делаем акцент», — сказал руководитель проекта Петр Лундстрем.