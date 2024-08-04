РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваНочной концерт «Скрипка.Орган.Дуэль» в Москве

Ночной концерт «Скрипка.Орган.Дуэль» в Москве

editor
By editor
38
ночной концерт органа и скрипки в москве

30 июля в Римско-Католическом соборе на Малой Грузинской состоялся ночной концерт «Скрипка.Орган.Дуэль» в рамках проекта Школы-фестиваля Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». В зале собралось более 700 человек!

В зале прозвучала музыка Баха, перед зрителями выступили испанский музыкант, дирижёр и композитор, органист Папской базилики Святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор, а также скрипач, лауреат международных конкурсов, руководитель проекта Петр Лундстрем.
Школа-фестиваль «Донбасский экспресс» – проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГК «Агро-Белогорье».

«Этот концерт — как встреча двух портретов Баха, один портрет — это величина органа, а другой — интимность скрипки. Когда я придумал эту программу думал о двойном значении слова «Дуэль» на испанском языке: «дуэль» и «траур». Благодаря Петру Лундстрему это гимн на фронте, который изображает этот траур израненного войной города, но и надежду на светлое будущее. Концерт — это блестящий пример всех тонкостей музыки Иоганна Севастьяна Баха и отличный опыт для детей Фестиваля», — сказал испанский музыкант Даниэль Сальвадор.

Концерт именитых музыкантов стал частью большой программы Школы-фестиваля «Донбасский экспресс», который в этом году впервые прошел в Москве. Его участниками стали более ста молодых музыкантов из Донбасса, Белгорода, Москвы и Московской области. У юных талантов плотный образовательный график — в течение 11 дней у участников были индивидуальные мастер-классы, репетиции, концерты, лекции, встречи с именитыми гостями и не только. Каждый день начинается с утренней зарядки, спорт преподаватели всегда включают в программу обучения, ведь музыкант должен быть выносливым. В завершении проекта лучшие из них смогут принять участие в итоговом концерте проекта, выступив на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории. Как говорят сами организаторы, самое важное для них, это передать ремесло из рук в руки и приобщить ребят, особенно из новых регионов страны, к культурному богатству России.

«Это замечательнейшие дети. Мы все время призываем их к развитию горизонтальных связей. Даже в таком возрасте — в 14, 15 или 16 лет связи, которые они приобретут,  принесут им огромную пользу в будущей взрослой жизни. На этом мы постоянно делаем акцент», — сказал руководитель проекта Петр Лундстрем.

Предыдущая статья
«Возвращение Дома». О музыке, подвижничестве и точках пересечений
Следующая статья
Проект «Краткая история русской культуры» показывают за рубежом

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru