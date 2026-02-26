«Нон-финито»: выставка петербургского дизайнера Яниса Чамалиди открылась в музее Эрарта

Музей современного искусства Эрарта представляет первую масштабную выставку Яниса Чамалиди — петербургского дизайнера, который не повинуется законам моды и не стремится создавать новые правила игры. Его главная цель — помочь людям обрести собственный голос, освободив их от диктата трендов.

Модный дом IANIS CHAMALIDY можно назвать культовым явлением, поклонники которого — это адепты интеллектуальной моды, входящие в своеобразный «клан черных бабочек». Янис размышляет о своем творчестве как о социальном проекте, призванном помочь человеку понять себя и найти свое место в мире. Это уже не просто одежда, а мысль, выраженная в форме.

Выставка «Нон-финито» — это не ретроспектива отгремевших на подиумах коллекций славной истории модного дома. Здесь прозвучит ряд фундаментальных идей, которые Янис Чамалиди развивает на протяжении нескольких десятилетий. Они не утратят свою актуальность и в будущем, как и всё, что вдохновляет автора: античное искусство, традиционный костюм и радикальное превращение одной формы в другую — появление бабочки из кокона.

Модные образы часто сравнивают со скульптурой. Эту метафору уместно применить и к творческому методу Яниса Чамалиди. В основе концепции выставки — традиция нон-финито, что буквально означает «не должно быть доделано до конца». Античные статуи, дошедшие до нас с утратами, вдохновляют скульпторов создавать новые работы со сколами и необработанными поверхностями, предлагая зрителю прикоснуться к природе материала. Манера нон-финито — это язык, на котором художник говорит о не до конца постижимом, меняющемся мире.

Такой подход к творчеству сродни взглядам экологов и сторонников антиавторитарности: не навязывать, не доминировать, но прислушиваться и сотрудничать. В отличие от Микеланджело, который отсекал от кусков мрамора все ненужное, Янис Чамалиди не вырубает свои формы, подчиняя их четкому замыслу. Он наблюдает за тканью и позволяет ей приобретать присущие ей очертания, подобно тому, как Роден давал возможность бронзе выплеснуть накопившуюся в ней энергию.

Выставкой «Нон-финито» Эрарта продолжает линию исследования моды как искусства. Музей представил ряд знаковых экспозиций, среди которых проекты, посвященные Филипу Трейси, Марио Тестино и Хельмуту Ньютону, а также совместные показы с Музеем Виктории и Альберта. Теперь настала очередь российского дизайнера мирового уровня. Эта выставка — не просто демонстрация коллекций, но поэма о красоте движения, свободе формы и бесконечности творчества.

Янис Чамалиди — петербургский дизайнер, основатель модного дома IANIS CHAMALIDY. Свою первую коллекцию он создал в 17 лет. Восемь лет работал в Yves Saint Laurent, став проводником парижской школы моды в России. В 1997 году основал дом моды IANIS CHAMALIDY. Был автором сценических костюмов для олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, работал с Мариинским театром и Театром балета им. Леонида Якобсона. Дважды удостоен звания «Дизайнер года», представлял коллекции в Москве, Париже, Милане и Токио. Vogue включал его в Топ-100 дизайнеров мира.