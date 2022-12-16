«Ностальгия»: Премьера драмы итальянского режиссера Марио Мартоне в KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере драмы «Ностальгия» Марио Мартоне, участника основного конкурса Каннского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар» от Италии. Мартоне — частых гость самых престижных кинофестивалей, его имя стоит наряду с Паоло Соррентино и Маттео Гарроне. Главные роли исполнили: Пьерфранческо Фавино, Франческо Ди Лева, Томмазо Раньо и Аврора Кватрокки. Новый полнометражный фильм Марион Мартоне доступен для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Феличе возвращается в родной Неаполь спустя сорок лет, проведенных в Каире. Картина, развернувшаяся перед ним, удручает до глубины души: пожилая мать живет в подвале многоквартирного дома, а мафия и церковь раздирают город в борьбе за влияние. Оказывается, что мужчина покинул Италию неспроста.

Феличе откладывает возвращение к жене в Египет, ставший для него вторым домом, и исповедуется в давнем преступлении местному священнику отцу Луиджи. Служитель церкви не только отказывается отпустить грех, но и настаивает на его обнародовании. На самом деле, падре вовлечен в уличные разборки не меньше мафиозного авторитета Оресте, друга детства Феличе.

Марио Мартоне — итальянский режиссер, посвятивший свои многие фильмы родному городу Неаполю. Мартоне дебютировал в 1992 году на Венецианском кинофестивале и получил третий по значимости приз «Премию Большого жюри». С тех пор Марио Мартоне завоевал еще несколько призов в Венеции, трижды участвовал в конкурсных программах Каннского кинофестиваля и множество раз номинировался на главную итальянскую премию «Давид ди Донателло».

«Ностальгия» — двенадцатый полнометражный проект итальянского маэстро, участник основного конкурса Каннского кинофестиваля 2022 года. После премьеры фильм показывали на кинофестивале Денвере и Мотовуне (Хорватия). Хотя наградный сезон 2023 года еще не начался, «Ностальгию» выдвинули на премию «Оскар» от Италии.

Роли исполнили: Пьерфранческо Фавино («Наш отец»), Франческо Ди Лева («Невидимые дети»), Томмазо Раньо («Счастливый Лазарь») и Аврора Кватрокки («Малена»). Сценарий основан на одноименной книге 2016-го года писателя Эрманно Ри, также посвятившего свои произведения жизни в Неаполе. Вместе с Марио Мартоне над текстом работала его жена режиссера Ипполита Ди Маджо («Революция на Капри»).

Узнать, удалось ли Феличе оправиться с призраками прошлого, можно в онлайн-кинотеатре KION.

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