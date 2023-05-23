Новая геометрия креативных партнерств на Дальнем Востоке

Названы главные темы и спикеры фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток». Организаторы фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток», который впервые пройдет во Владивостоке 25–27 мая 2023 года, рассказали подробности предстоящего мероприятия.

Главные направления форума – построение новых партнерств, развитие креативного предпринимательства региона и пространственное развитие дальневосточных территорий.

Основные задачи мероприятия, как заявляют организаторы, – помочь региону раскрыть свой креативный потенциал, привлечь новые инвестиции и создать качественные коллаборации в креативных индустриях.

Форум соберет более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов. На площадках «Российской креативной недели – Дальний Восток» встретятся предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России.

Форум пройдет в кинотеатре «Океан» и будет разделен на шесть основных тематических площадок: программа развития креативных индустрий, креативное предпринимательство, индустрии контента, развитие территорий и туризм и специальные проекты, которые будут представлены в рамках открытого пространства, а также лекторий предметного дизайна.

Кроме того, на форуме запланирована фестивальная часть, которая будет проходить параллельно с пленарными сессиями – на улицах Владивостока. Три дня город будет жить креативными индустриями – это музыкальные площадки партнеров, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль.

В параллельной программе в рамках "Российской креативной недели" на набережной Спортивной гавани будет организована Технологичная зона VK Место встречи. Все гости события смогут познакомиться с сервисами и продуктами VK, принять участие в викторине от игровой площадки VK Play, присоединиться к челленджу в сервисе "Шаги ВКонтакте", а также выразить свои мысли и идеи в формате цифровой картины в зоне Место встречи с искусством. В специальной зоне съемки вертикального контента участники смогут снять ролик в VK Клипах, а в зоне VK Музыки – зажечь под тематические диджей-сеты. Компания также подготовила задания в сервисе "Другое дело", которые можно выполнять прямо на стенде и получать за это ценные призы.

Среди хедлайнеров форума «Российская креативная неделя - Дальний Восток» – звезды медиабизнеса, топ-менеджеры медиахолдингов и цифровых экосистем, а также члены правительства, руководство администрации президента и главы субъектов России.

На форуме выступят спикеры от VK, «Сбера», онлайн-кинотеатра OKKO, онлайн-платформы Premier, МТС StartUp Hub, ГК «Самолет», киностудии имени Горького, «Союзмультфильма», кинокомпании «Амедиа Продакшн». Отдельную сессию проведет Национальный драматический театр России (Александринский театр).

Блок программы будет посвящен международным партнерствам. На форуме ожидаются спикеры из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, а также Белоруссии.

Среди спикеров форума «Российская креативная неделя - Дальний Восток»:

представители креативного и медиабизнеса - писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, директор Национального театра Республики Сербской Диана Грбич, директор VK Records Виктор Абрамов, директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, Гранислава Артемьева, руководитель креативных индустрий VK;

эксперты образовательных и культурных учреждений: директор центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина, ректор ДВФУ Борис Коробец, проректор СПбГУ Анастасия Ярмаш, руководитель Александринского театра Сергей Емельянов;

представители органов власти и руководители регионов: начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная;

спикеры общественных организаций: президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова.

Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам:

«Президент Владимир Путин в марте этого года заявлял о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду. И предстоящий форум "Российская креативная неделя – Дальний Восток" – это один из инструментов для решения поставленных задач. Верю, что "Российская креативная неделя – Дальний Восток" станет той самой "удочкой" для креативных предпринимателей региона, крупного технологического бизнеса, отечественных экосистем, которая поможет найти новые возможности для партнерств, идеи для проектов, а для руководителей региона станет новым импульсом, который поможет привлечь инвестиции на Дальний Восток в креативный сектор, откроет новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и реализации жителей Дальнего Востока».

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя»:

«Главные цели “Российской креативной недели – Дальний Восток” – повышение привлекательности макрорегиона для бизнеса, представителей креативных индустрий, иностранных инвесторов, создание позитивного имиджа субъекта за рубежом, поиск умной специализации региона, а также построение мостов, связей между локальными креативными бизнесами и глобальным миром. Для этого мы предусмотрели различные форматы – от пленарных сессий с лицами, принимающими решения, до открытых дискуссий и мастер-классов для креативного сообщества региона. Федеральные топовые спикеры, которые на 3 дня форума прилетят в самый восточный регион страны, поделятся на форуме опытом, лучшими практиками и стратегиями, которые, я убеждена, найдут свое применение в регионе».

Эльвира Нургалиева, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики:

«Президент России провозгласил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Сегодня на востоке нашей страны происходят важные позитивные изменения. Их главные локомотивы - энергичные и талантливые люди, ярко проявляющие себя в сложных и нужных профессиях, предпринимательстве, творческой сфере. Самобытный и необычный Дальний Восток - земля талантов, людей, которые искренне любят свою землю. Чтобы помочь дальневосточным талантам успешно проявить себя уже создаются необходимые условия: качественно меняется облик городов, строится сервисная инфраструктура по Единой Президентской субсидии. Уверена, что фестиваль-форум станет популярной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, поможет регионам сфокусироваться на наиболее перспективных направлениях, обогатит разворот на восток дополнительными гуманитарными смыслами».

Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK:

«VK поддерживает цифровой стиль жизни пользователей и объединяет онлайн-сервисы которые решают самые разнообразные задачи. С помощью продуктов и технологий VK пользователи могут заявить о себе и самореализоваться в самых разных направлениях креативных индустрий. Мы рады выступать официальным партнёром “Российской креативной недели – Дальний Восток” — это первая площадка в Дальневосточном федеральном округе, предоставляющая все креативные индустрии региона. В этом году всем участникам “Российской креативной недели” будет доступно мини-приложение ВКонтакте, благодаря которому они смогут собрать свой календарь событий, ёв удобном формате следить за повесткой события и вовлекаться в различные творческие направления».

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив:

«Впервые “Российская креативная неделя” пройдет во Владивостоке. Уверен, что это событие давно ждали представители творческих сообществ Дальневосточного федерального округа. Развитие креативной экономики напрямую связано с целым комплексом вопросов: образованием, поиском новых подходов и нахождением партнеров, с увеличением рабочих мест для людей, занятых в творческом секторе, государственной поддержкой проектов, созданием возможностей для самореализации людей на местах. Эти вопросы в том числе станут темами экспертных обсуждений на мероприятиях креативной недели, проведение которой поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Важно, что РКН уверенно развивает региональные площадки. Уверен, что на Дальнем Востоке серия мероприятий станет местом, где формируется креативная повестка, где профессионалы ищут пути решения актуальных вопросов: как сегодня обучать и развивать креативное мышление у студентов и молодых менеджеров, как обеспечить стабильный поток инвестиций в сектор, как правильно воспользоваться инструментами поддержки, в том числе грантами, которые предоставляет государство. Важный вопрос – создание инфраструктуры для развития отрасли: креативные кластеры, пространства и инкубаторы. Как дальневосточник, знаю, что регионам есть, чем поделиться, уже наработан достойный опыт!»

Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения:

«Разворот российской экономики на Восток – уже не пожелание, а факт. Но современная экономика – это далеко не только нефть, газ и металл. Это в значительной степени продукция креативных индустрий. Российский Дальний Восток должен стать точкой роста для креативной экономики. А для этого нужно добиться, чтобы творческим людям там комфортно жилось и работалось».

Александр Панин, управляющий партнер Научно-исследовательского центра «Картфонд»:

«Городская среда – это новая битва за человеческий капитал. Города ДФО кардинально отличаются от других территорий страны: много моногородов, городов с узкой сервисной специализацией, они значительно удалены друг от друга и от "материка". Ключевой задачей для большинства территорий остается поиск новых функций, поскольку заложенные в период советского индустриального прошлого были либо утеряны, либо позабыты. Один из ответов заключается в поиске креативных смыслов развития. Дальневосточные города имеют особый творческий и средовой потенциал, который может рассматриваться в качестве нового экономического драйвера. В рамках фестиваля вместе с ведущими экспертами страны мы разберемся, какое место занимают креативные индустрии в мастер-планах, как и где городская среда позволяет "гнездиться" креативному классу и как проектировать наши города по-новому. Именно от этих вопросов зависит формирование государственной политики в области пространственного развития Дальнего Востока».

Мероприятие проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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