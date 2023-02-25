«Новая игрушка». Ремейк классического фильма 1976 года с Пьером Ришаром, ставшего хитом во всем мире уже в сети!

В онлайн-кинотеатре KION состоялась эксклюзивная премьера комедии «Новая игрушка» Джеймса Юта, снявшего ремейк хита 1976 года «Игрушка». В современной интерпретации основные элементы сюжета не изменились, авторы лишь сделали упор на тему социального неравенства. Главную роль в фильме исполнил Жамель Деббуз, звезда «Амели» и обладатель премии Каннского кинофестиваля за лучшую актерскую игру.

Сами — сын марроканских мигрантов, его любят соседи и друзья, вот только деньги зарабатывать он не умеет. Его план по продаже чайников с двумя носиками провалился, беременная жена вместе с коллегами борется за сохранение завода игрушек, который миллиардер Филипп Этьен планирует снести. Богачи тоже плачут, у Филиппа свои проблемы — после смерти жены его сын Александр превратился в изверга.

Чтобы заработать хоть что-то, Сами устраивается на работу охранником в детский магазин игрушек. Именно там его находит Александр и приказывает подчиненным отца «купить» мужчину. Сначала Сами сопротивляется, но чек в 2000€ меняет его мнение. Так он становится гостем, еще одним «предметом» в мире безумной роскоши, где деньги ничего не стоят.

«Новая игрушка», как и оригинал, посвящена конфликту отцов и детей, чувствующих себя преданными и оставленными. Тем не менее огромное внимание режиссер и сценаристы уделили теме социального неравенства. Так Сами с его женой живут в гетто, где стены настолько тонкие, что все соседи слышат разговоры друг друга и дают свои комментарии. Поэтому в отношениях с Александром перед Сами встает не только личная, но и общественная дилемма.

Джеймс Ют — французский режиссер, родившийся в Великобритании. Он дебютировал в 1998 году с картиной «Серийная любовница», за работу получил приз международной критики на кинофестивале в Чикаго. С тех пор он снимал хорроры («Тупик»), вестерны («Неуловимый люк») и ромкомы («Любовь с препятствиями»).

«Новая игрушка» — ремейк французской классики «Игрушка» (1976), где сложился творческий тандем режиссера Франсиса Вебера и комедийного актера Пьера Ришара. В переосмыслении 2022 года главные роли достались Жамелю Деббузе и Даниелю Отою, обладателям премии за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля.

Роли исполнили: Жамель Деббуз («Амели»), Даниель Отой («Прекрасная эпоха»), Симон Фалю, Алис Белаиди («Бюро») и Анна Червинка. Оператор фильма Стефан Ле Парк известен жанровыми проектами — комедиями «Клуб холостяков» (2020) и «Приключения Алладина» (2018).

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