Новая книга Виктора Пелевина выйдет в 2024 году

Издательство «Эксмо» анонсирует самую ожидаемую книгу сезона — новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана. Одновременно произведение будет доступно в аудио и в электронной версии.
Название и подробности сюжета будут сообщены позже.
А пока предлагаем вам послушать музыкальные произведения, рекомендованные писателем:
- The Riddle (Gigi d’Agostino);
- Wer sich selbst erchöhet, der soll erniedriget werden (кантата Баха);
- Formidable (Stromae);
- Hénin-Beaumont (Gauvain Sers);
- Старинная Французская Песенка (Чайковский);
- Песенка Велосипедистов (Поющие Гитары).
Виктор Пелевин — известнейший российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий. В своих произведениях писатель использует идеи постмодерна и буддизма. Каждый год он выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями. Его последний роман «Путешествие в Элевсин» посвящен нейросетям и искусственному интеллекту.