Новая выставка о единорогах, китоврасах и грифонах в Центре Гиляровского

Рядом с человеком всегда жили фантастические создания — на фасадах зданий и предметах быта, в геральдике и произведениях искусства. Единорогов, грифонов и драконов отливали из бронзы, вышивали, резали по дереву и камню, оттискивали в формах для ранних изразцов и рисовали на более поздних печах. Этим и многим другим волшебным существам, местам их обитания, символике, внешнему облику и повадкам посвящена открывающаяся 18 августа в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, выставка «Как найти грифона».

Единороги, кентавры и грифоны издревле украшали самые разные московские здания. Известная геральдическая пара — лев и единорог, — еще во времена Ивана Грозного стала эмблемой московского Печатного двора. В XVII веке эти звери поселились на его воротах, а в начале XIX — на фасаде построенной на его месте на Никольской улице Синодальной типографии. В XVIII и XIX веках древние сфинксы и грифоны облюбовали московские усадьбы, а в эпоху модерна фантастические твари выбирали своим новым местом обитания доходные дома со всеми современными удобствами. Так, самое большое количество сказочных животных и птиц поселилось на фасадах построенного в 1908 году Дома со зверями на Чистых прудах — художник Сергей Вашков, работая над эскизами терракотовых барельефов, вдохновлялся декором домонгольского Дмитриевского собора во Владимире. Но в отличие от наполненных самыми разными значениями для человека средневековья древнерусских львов и грифонов, на рубеже XIX и XX веков эти звери потеряли свое символическое значение, превратившись в эффектные элементы декора.

Самая известная москвичам мифологическая пара — поражающий копьем или мечом коварного змия-дракона всадник. Сюжет победы святого Георгия запечатлен на иконах и образках, гербах, монетах, предметах быта. Политический плакат начала XX века также поддерживает эту изобразительную тему: русский витязь на нем сражается с иноземным драконом — в качестве фантастической, но враждебной твари предстает Германия периода Первой мировой войны и ее сателлиты. Смена политического строя не сразу изменила изобразительный код, и в первые годы Советского власти всадник на коне все так же доблестно поражает многоглавого врага.

Практически исчезнув со стен зданий после Октябрьской революции, фантастические существа и в советское время продолжили свою жизнь в предметах декоративно-прикладного искусства, книжной иллюстрации, кино и мультипликации.

В экспозиции можно увидеть подлинники XVII-XIX веков — изразцы, книги, открытки, шкатулки, чернильницы. Среди экспонатов: два белокаменных льва XVII века из Коломенского по 590 килограммов каждый, книжные иллюстрации художницы Татьяны Мавриной, уникальный московский изразец XVII века с изображением редкой иконографии китовраса — коронованного получеловека-полульва с пушистым хвостом, женский волосник с единорогами 1603 года, гипсовый слепок грифона с Дмитровского собора во Владимире, выполненный реставратором и основателем музея в Коломенском Петром Барановским, а также сделанные специально для выставки фотографом Владиславом Ефимовым кадры самых необычных деталей фасадов с фантастическими существами и карта с адресами этих московских зданий.

Познакомившись с музейными экспонатами, каждый посетитель сможет отличить кентавра от китовраса и самостоятельно отправиться на поиски грифонов и других волшебных существ на московских зданиях. Экскурсоводы музея также подготовили тематические экскурсии по городу — расписание будет опубликовано на сайте в ближайшее время.

Когда? С 18 августа по 12 ноября 2023 года.

Городская усадьба А. Толстого — М. Грачева. Фотограф: Владислав Ефимов. Москва, 2023 г.

Азбука в русских сказках. Открытка. «Жар-птица». Художница И. Истринская. Москва. 1968 г. Издательство «Советский художник». Коллекция Музея Москвы

Берегиня. Значок. 1950-е-1980-е годы. Коллекция Музея Москвы

Программа концерта студентов-техников 16 ноября 1903 года. Документ. Москва. 1903 г. Типография Императорских Московских театров (Т-во Скоропечатня А.А. Левенсон). Коллекция Музея Москвы

Изразец поясковый гладкий расписной. 1-я треть XVIII в. Коллекция Музея Москвы

Дом Перцовой. Фотограф: Владислав Ефимов. Москва, 2023 г.

Киевский вокзал. Фотограф: Владислав Ефимов. Москва, 2023 г.

Дом Перцовой. Фотограф: Владислав Ефимов. Москва, 2023 г.

Здание Синодальной типографии. Фотограф: Владислав Ефимов. Москва, 2023 г.

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