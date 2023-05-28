Новинка рынка глазурей для керамики – бренд ГлавГлазурь

В 2023 году на рынке глазурей для керамики появился новый российский бренд под названием ГлавГлазурь.

Мы рассмотрим новую серию одноцветных жидких глазурей для покрытия керамики от ГлавГлазурь. На сегодня предлагается 16 разных цветов включая прозрачный. Купить эти глазури для керамики вы можете в каталоге интернет-магазина iMold.ru

Одноцветные глазури от ГлавГлазурь – это идеальное решение для тех, кто хочет создать уникальный и неповторимый дизайн своих керамических и гончарных изделий. Они позволяют придать изделиям красивый блеск и глубину цвета, а также защитить их от воздействия внешних факторов.

Глазури ГлавГлазурь не содержат свинца и подходят для создания различных изделий, от кружек, ваз и тарелок до статуэток и украшений. Они легко наносятся на поверхность изделий, не требуют специального оборудования и не вызывают сложностей в использовании. Продаются в баночках 210мл (310гр) и больших ведрах объемом 5 литров.

Одним из главных преимуществ одноцветных глазурей является их непотечность, укрывистость и устойчивость к высоким температурам (температура обжига 1000-1200 градусов). Это позволяет создавать изделия с более ярким и насыщенным цветом.

Кроме того, одноцветные глазури имеют широкий спектр цветов и оттенков. Вы можете выбрать любой цвет, который подходит для вашего дизайна и стиля. Они также могут быть использованы для создания эффекта глубины цвета и для создания контраста между различными цветами.

Если вы хотите создать уникальные и красивые керамические и гончарные изделия, то одноцветные глазури ГлавГлазурь – это то, что вам нужно. Они позволят вам выразить свою индивидуальность и создать изделия, которые будут радовать вас и ваших близких долгие годы.

Как использовать одноцветную глазурь для создания уникальных керамических изделий?

Первый шаг – подготовить поверхность изделия. Для этого необходимо очистить ее от грязи и пыли, а затем нанести грунтовку. Грунтовка поможет улучшить адгезию между изделием и глазурью.

Затем необходимо выбрать цвет глазури. Лучше всего использовать цвета, которые сочетаются друг с другом. Например, если вы хотите создать зеленый цветок, то можно выбрать зеленую глазурь и добавить к ней желтую или оранжевую глазурь.

После выбора цвета необходимо нанести глазурь на изделие. Для этого можно использовать кисть или шпатель. Наносить глазурь нужно тонким слоем, чтобы она не была слишком толстой. После нанесения глазури изделие необходимо высушить и затем обжигать в печи.

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