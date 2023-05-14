Новинки издательства Freedom

Софи Ларк – Пленённая принцесса (#2)

Долгожданное продолжение цикла «От врагов к возлюбленным»! Искусная интерпретация классической сказки «Красавица и чудовище» с элементами мафии и готики. Прекрасно написанный роман с неотразимыми сложными персонажами.

Они убили моего отца, поэтому я украл их дочь. Заточил в шикарном особняке, словно птицу в клетке. Теперь Несса Гриффин – моя пленница. Балерина, которая танцует только для меня. Она милая и невинная и явно не заслуживает такого отношения. Однако я вырос в мире, полном жестокости, и стал его частью. В моём сердце не осталось места для тёплых чувств. Я использую Нессу, чтобы воздать врагам по заслугам. Но только если смогу удержаться от искушения отдать своё сердце пленённой принцессе…

Мара Вульф – Искра богов. Не люби меня

Бестселлер культовой писательницы Мары Вульф погружает в тайны греческой мифологии и божественные игры, победа в которых может принести только боль.

Каждые сто лет Прометей состязается за право быть смертным. Афина, богиня мудрости, выбирает девушку, за которую Прометей должен сражаться. Если в течение шестидесяти дней избранная полюбит Прометея – он проиграет, но, если отвергнет бога, Зевс дарует ему жизнь обычного человека.

Посреди Скалистых гор Джесс прокладывает путь к запрятанному в глуши лагерю. Но одна случайная встреча с Кейденом перевернет представление девушки о мире. Он – сын богов, и по договору с Зевсом, должен найти ту, которая противостоит его обольщению. Однако он не предполагал, что сам окажется в ловушке собственных чувств. Но у жестоких игр печальный конец, и раз уж Джесс не позволено любить бога… она научится его ненавидеть.

Софи Анри – Принц Ардена

Фэнтезийный дебют российской писательницы Софи Анри, который уже успел завоевать сердца читателей. Вас ждет магический мир, в котором правят богатство и сила чистой крови, в воздухе витают следы древней магии, а любовь может или спасти героев, или погубить.

Сотни лет назад королевство Арден захватили южане. Кровь лилась рекой, пока правители не достигли соглашения: Хранителем Ардена станет принц-бастард Рэндалл. Чтобы укрепить, Рэндалл решает взять в жены княжну Севера. Аврора – гордая и своевольная, она не собирается выходить за чужеземца и покидать родную страну. Скрепить брачный союз Рэндаллу может помочь особый обряд единения душ. Но согласится ли на него Аврора, если узнает, кем является ее жених на самом деле? Любовь, ненависть, интриги и кровавые ритуалы. В Ардене выбор прост: либо спасение, либо отчаянный шаг в пропасть.

Сэм Андерс – Схватка с тенями

Сюжеты Сэм Андерс дарят читателям незабываемые эмоции и вдохновение, а также взрывают сердца накалом страстей! Ее герои готовы разорвать мир на части, чтобы добиться своих целей. А строки о жизни, любви и вечности хочется разобрать на цитаты.

Куда направляется душа – в рай или ад? Элисон и Сэм так и не смогли этого узнать. После смерти во время пожара в 1907 году девушки застряли между Землей и Небесами, став хранителями. Ангелы выбрали их и поручили миссию – защищать человечество. Но девушки даже не догадываются, что их смерть была запланирована много столетий назад. Элисон и Сэм стали пешками в многовековой игре и погибли, чтобы раз и навсегда изменить мир Ангелов и Демонов…

Евгения Преображенская – Проклятие черного единорога

История о девушке с умирающей планеты, приключениях и испытаниях, предательстве и первой любви. На форзацах две разные карты земель, рек и гор. Шесть иллюстраций персонажей выполнены самой Евгенией Преображенской, а также книга содержит глоссарий.

Дженна – узница мира, находящегося под куполом. В нем нет ни солнца, ни неба. Благодаря силе своего воображения, девушка придумывает сказочные вселенные и спасается в них от суровой реальности. В одной из таких вселенных, рыцарь убивает проклятого черного единорога, ведь по легенде, этот зверь смертельно опасен. Но действительно ли он несет погибель? Как только все окажется во власти ночи и сказка сольется с реальностью, сумеречные тропы приведут Дженну в страну вечного лета – Энсолорадо. Там она встретит ведьмака Летодора, попадет в тайную обитель духов и станет охотницей из клана Сумеречных лис. Теперь ей предстоит уберечь единорога от меча рыцаря в мире полном магии.

Кристен Каллихан – Дорогой враг

Остроумный и чувственный роман о том, как найти любовь там, где меньше всего ожидаешь.

Мы ненавидим друг друга с самого детства. Мейкон всегда был хорош собой, но я знаю, что он — сущий дьявол. Вдобавок к его скверному характеру, он еще и встречался с моей противной сестрой Самантой. Когда Мейкон и Сэм расстались, я была безумно рада! Думала, больше никогда его не увижу. Десять лет спустя мне пришло сообщение. Сэм украла ценную вещь у Мейкона, а он — восходящая звезда Голливуда. И этот наглец намерен идти в полицию. Чтобы выплатить долг Саманты, я стала… личным поваром и помощницей Мейкона! Как и в детстве, между нами летают искры. Только если раньше они имели привкус горечи, то теперь я чувствую сладость. Надеюсь, мой новый рецепт по выплате долга не обернется полной катастрофой.

Элеонора Фео – Босиком по асфальту

Нежная, летняя дебютная история от российской писательницы Элеоноры Фео — для всех поклонников Эммы Скотт, Джессики Парк, Тилли Коул!

Они с Сашей расстались, чтобы больше никогда не видеться. Так думала Лиз. Но спустя пять лет девушка вдруг встречает Сашу в родном городе. Ночной клуб, проведенная вместе ночь, бьющие наутро эмоции, побег из отеля… и семь ярких дней впереди. Всего неделя, чтобы решить для себя: ее бывший – это призрак прошлого или же человек, подаренный судьбой? В этой истории жаркий июль: запах скошенной травы и кардамона, танцы на улице, холодный кофе с мятным сиропом, накрывающие с головой чувства и горячий асфальт под босыми ногами…

Л. Дж. Эндрюс – Проклятие теней и шипов (#1)

Выход книги: 24 мая!

Соблазнительная, яркая и пленительная романтическая история о мятежной принцессе и проклятом юноше. Роман, вдохновленный сказкой о «Красавице и Чудовище» и скандинавской мифологией!

Элиза – племянница короля, но ей совсем не по душе торжественные приемы и возвышенные речи. Она дружит со слугами и обучается фехтованию, сбегая по ночам из замка. Однажды дядя решил выдать ее замуж. Не имея возможности отказать королю, Элиза соглашается на попечение Легиона Грея, призванного найти принцессе хорошего мужа. Но в его руках оказывается не только будущее Элизы, но и ее сердце. По мере сближения героев их путь становится все опаснее. Зачарованные люди с черными глазами нападают на принцессу. Убийца, похожий на зверя, жаждет крови. А королевство замерло в ожидании принца фейри, стремящегося вернуть украденную корону. Близится война между магами и смертными, и Элизе предстоит выбрать сторону, чтобы защитить страну…

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