Новое культурное пространство «19:01 на Кристалле» открывается на берегу реки Яузы

25 августа пространство «19:01 на Кристалле» откроет двери на территории бывшего завода «Кристалл» в районе Лефортово, в парковой зоне восточного берега реки Яузы. В этом сезоне площадка претендует на статус одной из самых актуальных локаций для москвичей и гостей столицы: до конца сентября здесь будут проходить концерты и вечеринки, перформансы и спектакли, спортивные активности, мастер-классы для взрослых и детей.

О концепции

В названии культурного пространства одновременно спрятаны и год открытия завода «Кристалл» — 1901-й, и время начала отдыха после рабочего дня — 19:01, и место встречи — на Кристалле. Разработкой нейминга, как и программы преобразования территории занималась команда Citymakers, которая развивает социокультурные концепции городских пространств. Они же взяли на себя создание новой концепции благоустройство «19:01 на Кристалле»: проработали архитектуру малых форм и арт-объектов. В портфолио Citymakers такие громкие проекты, как «ЭМА» в Большом Николоворобинском переулке, парк «Зарядье», штаб-квартира «Яндекса», ЗИЛ-Юг и другие крупные проекты в Москве и регионах страны.

«Успешный город – это гармоничное сочетание разнообразных «мест силы». Пространство «19.01 на Кристалле» имеет все шансы стать одной из важнейших точек притяжения в Москве на ближайшее время. Мы совместно с большим количеством известных и талантливых партнеров работаем с территорией, делая ее комфортной для разных аудиторий, проводим публичную и развлекательную программу, привлекая людей со всего города», — рассказывает о проекте основатель Citymakers Пётр Кудрявцев.

История пространства

Новые объекты дополняют индустриальное пространство бывшего завода. Корпуса «Кристалла» спроектированы в лучших традициях промышленной архитектуры начала ХХ века: узнаваемая кирпичная кладка цвета бордо, белый декор, обрамляющий окна и детали фасада, мозаики с вдохновляющими на труд сюжетами. Хотя за годы работы завод не раз реконструировали и перестраивали, чтобы нарастить его производственные мощности, его облик не сильно изменился.

Более 10 лет назад производство перенесли с территории на Самокатной, 4. Но наследие индустриальной архитектуры сохранилось и станет «каркасом» для будущего развития, чтобы впоследствии дополнить креативный кластер, сформировавшийся вокруг реки Яузы: Артплей, Винзавод, Арма, Суперметалл.

Индустриальную архитектуру нужно не только сохранять, но и передавать знания о ней, поэтому проводить экскурсии по пространству «19:01 на Кристалле» поручили команде проекта «Москва глазами инженера». Гиды будут рассказывать обо всех эпохах и культурных «слоях» завода: о фасадах 1900-х, лестницах 1920-х, монументальных декорациях 1970-х и стрит-арте 2010-х, а также о том, какое отношение к «Кристаллу» имеют Булгаков и Менделеев, и кто из знаменитых граффити-райтеров современности увековечил себя в этой локации.

Культурная программа

Чем еще может похвастаться новое пространство — так это большим количеством культурно-развлекательных событий по выходным. Программа каждого уикенда будет построена вокруг метафорических карт с интригующими названиями, например «День, когда меняется ветер» или «День, когда не надо слов».

Вместе с Citymakers разработкой плана мероприятий занимаются профессиональные кураторы. За музыкальное направление отвечает Татьяна Андрианова, независимый эксперт в сфере культуры и музыки, арт-директор бара «Стрелка», ведущая программы Double Life на французском LYL Radio и программы Club Obscuro на Серебряном Дожде.

«Музыкальная программа в «19:01 на Кристалле» будет такой же магической, как само пространство, и многогранной, как жизнь в любимом городе. Акустические концерты и джем-лайвы на закате, виниловые сессии и веселые воскресные танцы, ночи мистики и ночи звезд электронной сцены, детский рейв и эмбиент для взрослых — шесть недель у нас похожи на целую жизнь, и они очень точно отражают музыкальную карту Москвы.

В первый уикенд вас ждут специальный концерт новой группы основателей «Рабицы» Сергея Голикова и Ивана Радзиевского, шоукейс стриминг-проекта «PROEKT», дискотека 6+ с легендарным Андреем Чагиным, ночь фантазий с патриархом музыкальных редкостей Ильей Симоновым и танцы до заката с секретными любимчиками московской тусовки», — рассказывает Татьяна Андрианова.

Театральную программу курирует Евгений Худяков, программный директор фестивалей и продюсер более 40 постановок с фондом «Сколково» и театрами «Центр имени Вс. Мейерхольда», «Практика» и «Центр драматургии и режиссуры».

«Театральная программа покажет, каким разным по форме, форматам, материалу и способам коммуникации со зрителями может быть современный театр. Публика увидит и новый цирк, и шекспировский театр, и современную хореографию, и документальные постановки. На сцене пространства выступят не только московские театры, но и петербургские, воронежские. Хедлайнерами программы станут «Никитский театр» из Воронежа со спектаклем «Двенадцатая ночь» в постановке Юрия Муравицкого, «Невидимый театр» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Я шагаю по Москве» в постановке Семена Серзина».

Детская программа

Для детей организаторы разработали отдельную программу с уклоном в творчество. Вскоре в расписании появятся представления от театров «Снарк», «Творческого объединения 9», «Театра сторителлинга Константина Кожевникова», «Домика Фанни Белл» и «Театра Вкуса», а также развивающие мастер-классы.

Специальные события

Продолжение культурной программы — это коллаборации с дружественными площадками и фестивалями, среди них — Дом творчества «Переделкино», суздальский «МирА Центр», знаменитый «Арт-овраг» из Выксы и SIGNAL-kids.

В расписании «19:01 на Кристалле» есть место и сюрпризам. Секретные события стартуют по субботам и воскресеньям ровно в 19.01. Их подробности заранее не сообщаются.

Гастрономическая карта

В «19:01 на Кристалле» взяли сильных гастрономических партнеров — Burger Heroes, бары Nest и «Ровесник». Они разработали специальные меню с новыми интерпретациями своих блюд-блокбастеров и авторские барные карты.

И это только начало — почти все эти события развернутся в ближайший месяц после запуска пространства. Впереди — еще много мероприятий и преобразований, которые инициирует девелоперская компания ASTERUS. В центре внимания всегда остается грамотная работа с культурным наследием и создание условий для новой жизни старых построек.

Посетить пространство «19:01 на Кристалле» можно в любое время с 25 августа по 1 октября.

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