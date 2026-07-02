Новое прочтение Пушкина: съёмки эпической драмы «Капитанская дочка» завершены

Это отличная новость для всех поклонников русской классики и качественного исторического кино. Проект выглядит действительно масштабно, и важно, что создатели делают акцент не на «галочку», а на психологизм и зрелищность.

Вот несколько ключевых наблюдений, которые делают экранизацию особенной:

Звёздный актёрский состав второго плана. Помимо молодых исполнителей главных ролей (Савостюк и Леонова), участие Сергея Безрукова, Фёдора Добронравова и Антона Лапенко гарантирует, что даже второстепенные персонажи (капитан Миронов, Савельич, Зурин) будут прописаны ярко и харизматично. Особенно интригует кастинг Лапенко в серьезную историческую драму — это может стать неожиданным открытием.

Сериальный формат как главное преимущество. Режиссёр Дмитрий Литвиненко справедливо отмечает, что 8 серий позволяют погрузиться в эпоху гораздо глубже, чем это могли сделать полнометражные версии. Это даёт шанс показать не только схему сюжета, но и быт крепости, предысторию отношений Гринёва и Швабрина, а также эволюцию Пугачёва.

Акцент на «человеке», а не на «памятнике». Слова Олега Савостюка о том, что он стремился сыграть судьбу человека, а не литературного героя , — это самый правильный подход. Это обещает живого, наивного, ошибающегося Петрушу, который взрослеет на глазах у зрителя, а не хрестоматийного «благородного дворянина».

Исторический размах. Съёмки в Псковской и Ленинградской областях с упором на натурные сцены и бураны дают надежду на то, что мы увидим настоящую, суровую Россию XVIII века, а не павильонную «клюкву».

И, судя по заявленным темам («честь или жизнь», «горькое взросление»), создатели собираются сделать ставку на внутренний конфликт Гринёва и трагедию Пугачёва (Ткачук, судя по ролям, сыграет не просто злодея, а сложного, мятущегося самозванца).

Единственное, что остаётся загадкой — насколько смело обошлись с текстом Пушкина, ведь классика в формате современной драмы всегда балансирует на грани между буквальностью и новой интерпретацией.

Ждём выхода!