Новое российское авторское кино покажут в Бразилии

Russian Film Festival пройдет офлайн в Сан-Паулу и онлайн на платформе Petra Belas Artes. Бразильские зрители увидят художественное и документальное кино, а также лучший российский комедийный сериал 2022 года.

Два мероприятия под брендом Russian Film Festival–Volta ao Mundo пройдут в Бразилии: с 10 по 13 августа на площадке кинотеатра Petra Belas Artes в Сан-Паулу и с 14 по 31 августа на онлайн-платформе Belas Artes A La Carte.

Russian Film Festival в Бразилии проводится уже четвертый год подряд; показы российских фильмов организованы РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В программе офлайн-фестиваля в Сан-Паулу (10-13 августа) – пять картин, в числе которых полнометражные дебюты российских режиссеров. Так, зрители увидят психологический триллер с элементами драмы и детектива «Туман» 2023 года, дебютный игровой фильм Натальи Гугуевой. Премьера картины состоялась на 45-ом Московском международном кинофестивале в апреле 2023 года. Фильм был представлен также на многих других фестивалях в России и за рубежом, включая Imagine India International Film Festival (2023, Испания, Мадрид) и Ariano International Film Festival (2023, Италия). По сюжету картины кинооператор Анастасия отправляется на труднодоступную северную метеостанцию вместе с метеорологом Андреем, чтобы расследовать исчезновение со станции семейной пары метеорологов.

Еще один дебютный полнометражный фильм – хоррор «Сестры» 2022 года от режиссера Ивана Петухова. Российские хорроры традиционно популярны в Латинской Америке. Так, в 2020-2022 гг. в числе российских фильмов в бразильском кинопрокате популярностью пользовались такие хорроры, как «Вдова», «Яга. Кошмар темного леса», «Пиковая дама: Черный обряд». Новый хоррор «Сестры» – история о том, как попытка спастись от агрессии мужа-тирана с помощью мистических сил оборачивается для молодой девушки проклятием.

Мелодрама «Дунай» 2021 года – режиссерский дебют сценариста Любови Мульменко. Фильм рассказывает историю девушки Нади, которая едет в отпуск в Белград, влюбляется и принимает импульсивное решение бросить все ради любви, но реальность всегда оказывается сложнее наших ожиданий. Фильм был представлен под брендом Russian Film Festival Spotlight на 10-ом Международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае в 2022 году, и актер Ненад Васич, сыгравший главную роль, удостоился премии «Лучший актер».

Помимо дебютных работ, зрители увидят картины режиссеров, хорошо известных в международном фестивальном сообществе. Так, будет представлена новая картина Ивана И. Твердовского «Наводнение» (2022г.), которую по достоинству оценят любители авторского кино. В своем новом фильме «Наводнение» Иван И. Твердовский раскрывает тему буллинга и показывает девушку Аню, которая после смерти родителей перестала разговаривать. Ее берут на воспитание родная тетя с мужем и тренируют в команде по плаванию, где она сталкивается с травлей сверстников и оказывается в центре событий, которые приводят к необратимым последствиям.

Также в программе Russian Film Festival в Сан-Паулу – драма «Сердце мира» 2018 года от режиссера Наталии Мещаниновой, чьи фильмы неоднократно отмечались на международных кинофестивалях. Фильм «Сердце мира» вошел в программу «Современное мировое кино» 43-го Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) в 2018 году, а также был представлен в конкурсе «Новые режиссеры» 66-го Международного кинофестиваля в г.Сан-Себастьян. Драма повествует о ветеринаре Егоре, который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши.

Онлайн-показы Russian Film Festival на платформе Belas Artes A La Carte (14-31 августа) представят разнообразие жанров российских фильмов: всего семь проектов, включая драмы, мелодраму, хоррор, фантастику, документальный фильм и комедийный сериал.

Поклонники авантюрных комедий смогут оценить сериал «Почка» (реж. Мария Шульгина, 2021) из линейки контента KION Originals, получивший премию российской Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший комедийный сериал 2022 года. Также комедия вошла в официальную программу 7-го Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival), который прошел в столице Германии в июле этого года. Сериал рассказывает про инспектора пожарной службы, эгоистичную Наталью, которая ради выгоды не остановится ни перед чем и думает, что всё в жизни можно купить. На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка и у нее есть три месяца, чтобы найти донора. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему. Сериал был тепло принят как зрителями, так и критиками.

Ценители жанра «триллер» увидят атмосферный триллер «Подельники» (реж. Евгений Григорьев, 2021), действие которого разворачивается на русском Севере. Сюжет основан на реальных событиях: у десятилетнего деревенского мальчика Ильи убивают отца, и преступник остается безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей. Картина участвовала в конкурсной программе кинофестиваля стран ШОС в Индии в январе 2023 года.

Также в программе показов – фантастический боевик «Кома» (реж. Никита Аргунов, 2020), рассказывающий про молодого талантливого архитектора, который после аварии приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность.

Документальный контент также будет представлен в рамках фестиваля российского кино. Зрители увидят фильм «Святой архипелаг» (реж. Сергей Дебижев, 2022) о жизни Соловецкого монастыря, который стал лучшим документальным фильмом 44-го Московского международного кинофестиваля в 2022 году. В течение двух лет съемочная группа включалась в размеренную спокойную сосредоточенную молитвенную жизнь монастыря.

Также показы на Belas Artes A La Carte включают три фильма из офлайн-программы RFF в Сан-Паулу: «Наводнение», «Сестры» и «Дунай».

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