Новогоднее «Путешествие в радость» — новый альбом АМАРИИ

20 декабря состоялась премьера нового альбома группы AMARIA «Путешествие в радость». Пластинка стала пятым альбомом в дискографии коллектива, её цифровой релиз состоялся при поддержке издательства «Рэй Рекордс».

В альбом вошли тщательно отобранные композитором и певицей Амарией песни, уже полюбившиеся аудитории: со многими из них слушатели успели познакомиться на концертах, а также несколько премьер, среди которых праздничная композиция «Новогодняя».

По оценкам ресурса Топ-хит, еще до официального релиза пластинки трек заработал крепкие 7 из 10 баллов, с учетом традиционно строгого мнения профессионалов, включая лейблы и представителей СМИ.

12 декабря песней «Новогодняя» завершился мультижанровый концерт «12» - необыкновенная костюмированная постановка, в которой приняли участие актер Сергей Громов (чтец), музыканты группы АМАРИЯ, мужской хор «Логос», мистер Мим Сергей Синодов, афрошоу Waka-waka (Конго). По словам артистки, зрители концерта продолжают напевать праздничную композицию: «И снова Новый год, и снова мандарины»… К ним присоединяются слушатели разных регионов страны, - песня уже находится в активной ротации у радиостанций.

Альбом «Путешествие в радость» записан коллективно, свободно, на сессиях, где присутствовали все участники действа: Владимир Ванцов (гитары, звук), Петр Акимов (виолончель, соавторство музыкальной темы в «Друг без друга нас нет»), Сергей Клевенский (духовые), Михаил Смирнов (перкуссия, аккордеон, фортепиано), Дмитрий Пронин (бас-гитара), Роман Титенштейн (ударные), все музыканты поделились и своими голосами: подпевали, насвистывали, покрикивали. Второй музыкальный соавтор Амарии – Евгений Крючков («То, чего не было»). «Крымское танго» написано ею на стихи поэта Александра Синельникова.

«Надеюсь, ранее отмеченный добрыми критиками «провиденциализм» моих сочинений не подведет в этот раз: ждем (радость), призываем, а пока хотя бы попутешествуем…» - делится Амария.

Автором обложки вновь стал гуру Александр Коротич, отметивший в личном разговоре с Амарией: «Наконец-то ты перестала петь, поздравляю…».