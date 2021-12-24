Новогодние праздники с Музеем музыки!

Кукольные спектакли, иммерсивные концерты, музыкальные истории и многое другое – проведите новогодние праздники вместе с Российским национальным музеем музыки.

Музыкальный спектакль «Новогоднее путешествие по сказкам Прокофьева» (6+)

Музей С. С. Прокофьева, 26 декабря в 13:00, 29 декабря в 13:00

Во время новогоднего спектакля ребята встретятся с героями музыкальных сказок композитора Сергея Прокофьева. Юные зрители узнают, как подружиться с Волком и заставить злую Мачеху полюбить Золушку. А еще малышей ждут приключения, веселье и прекрасная музыка Прокофьева!

Детский интерактивный спектакль «Легко ли быть добрым? Дон Кихот для детей» (3+)

Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина, 29 декабря в 12:00, 6 января в 12:00

Новогоднее марионеточное представление «Легко ли быть добрым? Дон Кихот для детей» – это кукольный интерактивный спектакль, в котором каждый сможет стать актером. Дети сыграют на кастаньетах, превратятся в тореадоров и узнают, как устроена ветряная мельница. Зрителей ожидает яркая испанская музыка, рыцарские подвиги во имя Прекрасной дамы и благородные поступки. После спектакля к детям придут настоящие Дедушка Мороз и Снегурочка и устроят весёлые игры по мотивам сказок Ф. И. Шаляпина.

Кукольный спектакль «Лебединое озеро» (0+)

Музей П. И. Чайковского в Москве, 30 декабря в 12:00

Юные зрители смогут не только посмотреть сказку, но и сыграть на кастаньетах, маракасах, колокольчиках, попробуют себя в роли лебедей и даже станцуют вальс. А чудесная музыка Петра Ильича Чайковского растрогает до глубины души. После спектакля ребят ждут игры у ёлочки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль создан при участии сообщества исторических реконструкторов «Северный вокзал» и является попыткой воссоздания детского театра кукол рубежа XlX-XX веков.

Детский иммерсивный спектакль-концерт «Тайна волшебного камертона» (6+)

Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина, 30 декабря в 12:00, 4 января в 12:00

Детский иммерсивный спектакль-концерт «Тайна волшебного камертона» расскажет юным зрителям удивительную историю о сказочном музыкальном королевстве Нотостания, где в домике «Звукоряд» дружно живут семь ноток. В домике этом все музыкально: нотки поют, играют красивые мелодии, разыгрывают пьесы, танцуют и веселятся. Вместе с волшебными нотками зрителей ждут приключения, игры и важное задание – спасти Новый год в Нотостании!

Концерт Boom Brass Band (18+)

Музей музыки, 30 декабря в 19:00

Зажигательная музыкальная программа в преддверии наступающего Нового года 2022 в исполнении Boom Brass Band – настоящий праздник всем любителям самой разной музыки. Boom Brass Band играют каверы, как никто другой, создавая атмосферу праздника, что особенно важно в канун самого волшебного времени в году. Рок, рок-н-ролл, блюз, танцы, диско, хиты популярной музыки, как новые, так и старые – и это не полный перечень того, чем будут радовать вас музыканты.

Концерт «За шесть часов до нового года!» (18+)

Музей музыки, 31 декабря в 18:00

За шесть часов до Нового года в Музее музыки прозвучат любимые новогодние мелодии в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» и вокального квартета «Девчата». «В лесу родилась елочка», «Три белых коня», «Валенки», «Хорошие девчата», «Песенка о хорошем настроении» и другие известные песни прозвучат в предновогодний вечер.

Интерактивный спектакль по мотивам мультфильма «Кот Леопольд» «Елка Кота Леопольда» (3+)

Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера, 3 января в 15:00, 5 января в 15:00

Во время интерактивного спектакля театра «Томат» малышей ждет много веселья, шуток и приключений. Вместе с котом Леопольдом юные зрители будут готовить новогодний праздник: наряжать ёлку, петь праздничные песни и играть на гармони. Но нужно быть внимательными, ведь проказники-мыши попытаются им помешать! Команда театра «Томат» — немножко волшебники. На спектаклях театра куклы оживают и рассказывают маленьким зрителям удивительные истории.

Интерактивный спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко» (3+)

Музей-квартира Н.С. Голованова, 4 января в 15:00, 6 января в 15:00

Новый год – самый весёлый зимний праздник. А по-настоящему волшебным его делают новогодние сказки. На спектакле театра «Томат» юных зрителей ждет русская народная сказка «Морозко» с волшебными зимними нотками. Это старая добрая история о том, что нельзя похваляться собой, и о том, что добро всегда побеждает зло.

Музыкальные истории «Новый год у Ёжика и Медвежонка» (3+)

Музей музыки, 4 января в 11:00

Детский спектакль «Новый год у Ёжика и Медвежонка» расскажет историю о настоящей дружбе, заботе и доброте. Маленькие зрители вместе с главными героями смогут погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки, а удивительные и трогательные сюжеты не оставят равнодушными и взрослых зрителей. Сказки Сергея Козлова под аккомпанемент волшебной музыки даже в самую непогоду создадут атмосферу тепла, уюта и новогоднего чуда.

Детский интерактивный спектакль «В поисках рождественского чуда» (3+)

Музей музыки, 6 января в 11:00 и 13:00

Спектакль «В поисках Рождественского чуда» – это история о том, как в сочельник две сестры наряжают ёлку и случайно разбивают мамину вазу. Как же ее склеить? Способов множество: сестрички попробуют выменять новую вазу на колядных гуляниях, поколдуют и даже вызовут дух Рождества! Но настоящее чудо случится, когда на небе появится Вифлеемская звезда.

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