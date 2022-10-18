Новогодний корпоратив – рестораны TOUCH и «Анджело» готовят подарки

Сладкий подарок на празднование новогоднего корпоратива в ресторане Анджело!

Команда итальянского ресторана «Анджело» встречает сезон новогодних корпоративов заранее с радостью спокойного планирования праздника и уникальным специальным предложением для гостей. Забронируйте на любую дату декабря для корпоратива до 31.10.22 и получите на праздник новогодний торт «Наполеон» в подарок!

Анджело — уютный уголок Италии, расположившийся в 5 минутах от метро «Ленинский проспект». Мероприятия здесь состоит из простых радостей: аутентичность итальянских блюд от тосканского Шефа, богатая винная карта, обустроенная детская комната для маленьких гостей. К предвкушению зимнего праздника команда ресторана добавила еще и роскошь сладкого: торжественный пышный десерт из хрупких воздушных слоев теста для тех, кто позаботится о своем корпоративе заблаговременно. Комфорт гостей в «Анджело» всегда в приоритете: место найдется для компании от 4 до 100 человек благодаря 3-м банкетным залам и 5 vip-кабинетам, автомобиль аккуратно припаркован сервисом valet parking, а сервис, как обычно, на высоте.

Ресторан «Анджело» — лучший выбор для новогоднего корпоратива на все времена!

Ранее бронирование на новогодний корпоратив от ресторана TOUCH

Новогодний корпоратив – главная вечеринка года, которая требует заранее четкой организации и грандиозного воплощения с «прикосновением» к прекрасному. Команда Touch Group Event избавляет от суеты и возвращает радость праздника, а вместе с ним – wow-эффект от экспериментальной русской кухни и наслаждение от дегустации авторских коктейлей!

Забронируйте новогодний корпоратив в ресторане Touch до 30 октября и получите в подарок депозитную карту в ресторан на сумму 30 000 рублей!

Ваша зимняя вечеринка станет ярким и самым вкусным событием 2022 года!

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