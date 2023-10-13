Виктор – владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Она отказывается, Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и знает, что у Олеси есть особый дар - пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?

«В фильме "Новогодний шеф" я играю бывшего администратора, который открыл свой ресторан. Я и сам очень люблю готовить. Мне нравится жарить мясо на открытом огне - стейки или шашлыки. В нашем фильме шеф-повар готовит блюда, которые пробуждают воспоминания и чувства. Помню, как в детстве мы всей семьей лепили пельмени. Это до сих пор самое вкусное блюдо, которое я когда-либо ел. А еще у нас была веселая традиция - пельмень с сюрпризом. Каждый клал внутрь, что хотел – зубчик чеснока, головку лука или лавровый лист. И я радовался, когда такой "сюрприз" доставался кому-то другому, а не мне. Новый год - это семейный праздник. И у нас принято отмечать его дома, в узком кругу. А в первые дни года мы все вместе смотрим хорошие добрые фильмы. Такие как “Новогодний шеф”», – говорит актер Павел Прилучный.

«Новогодние фильмы — очень важная часть моей жизни, потому что правильное новогоднее кино должно зрителя настроить на праздник, на волшебство. Когда я работаю над такой картиной, особенно если у неё замечательный сценарий, прекрасный режиссёр, прекрасные коллеги, как в нашем “Новогоднем шефе”, то я верю, что волшебство случится и нам удастся передать это зрителю. “Новогодний шеф” — кино о любви, празднике, волшебстве, чуде, где разные персонажи, множество характеров, множество пересечений и множество проблем. Их, в итоге, когда наступает новый год, предстоит решить и найти ответы, как и положено по стуку волшебного посоха Деда Мороза», – делится Зоя Бербер.

Visited 1 times, 1 visit(s) today