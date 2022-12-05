Новогодний стол «под ключ» и кейтеринг от Yacht Event

В преддверии 2023 года команда Yacht Event разработала эксклюзивное предложение по организации новогоднего стола «под ключ» 31.12 у вас дома. Кейтеринг с морской экзотикой от звездного итальянца Доменико Филиппоне, атмосферный декор от Юлии Шакировой и безупречный сервис, как на борту корабля – залог незабываемой встречи Нового года!

Специальное предложение от кейтеринговой службы ресторанов-яхт «Чайка» и «Ласточка» включает в себя блюда, вошедшие в историю новогоднего стола. А бренд-шеф фешенебельных кораблей раскрывает их в новом прочтении. Салат селедка под шубой, «Руссо» с крабом и морепродуктами, салат с тунцом «Блю Фин» под соусом «Сезам», заливное из рыбы и морепродуктов, салат из нежной телятины с грибами и рукколой, ваза с ананасом и ягодами, плато из морепродуктов Мистраль, рыбное и колбасное ассорти, салат с камчатским крабом, авокадо и помидорами – главные герои праздничного застолья.

Как авторская елочная игрушка придает елке неповторимый шарм, так и авторский шоколадный торт «Ласточка» изысканно дополняет гастрономическую композицию.

Праздничное меню, эффектное украшение и необходимая порция волшебства от команды Yacht Event – все для роскошной встречи Нового 2023 года в атмосфере высоких стандартов яхтенного гостеприимства!

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