НОВОКУЗНЕЦК: Названы победители конкурса «Простые правила»

Эксперты конкурса выбрали лучшие сценарии. До 25 апреля авторам этих работ предстоит создать анимационные ролики, которые затем разметят на официальных интернет-ресурсах организаторов конкурса и в медиа партнеров.

По каждой теме эксперты выбрали одного лидера:

Тема «Не жди, когда сделает кто-то». Победитель – Андрей Алексин (ролик «Ты живешь в своих поступках»)

Тема «Каждая жизнь важна». Победитель – Мила Конева (ролик «Доброе дело»)

Тема «Благодарить — это просто». Победитель – Виктория Темлянцева (ролик «Нить благодарности»)

Партнерами и экспертами также были утверждены две специальные премии:

Премия от информационного партнера конкурса медиа-группы «АртМосковия» присуждена Анне Ходяковой за работу «Забота о ближних».

Премия «Экология жизни» от Кемеровской Региональной Общественной Организации родителей детей-инвалидов «Особое Детство» присуждена команде авторов за коллективную работу «Я хочу, я могу, я сделаю».

Награждение победителей и участников конкурса состоится 28 апреля на площадке Новокузнецкого художественного музея. Во время церемонии будут показаны ролики-победители. Авторы расскажут о том, как создавали свои работы, а после отправятся на экскурсию по экспозиции музея.

Первый конкурс социальных анимационных роликов «Простые правила» прошел в Кузбассе. Регион стал пилотной площадкой конкурса. Его поддержали региональная Лига Юных Журналистов, компания «Медведь собрал» — производитель живых соков из таежных ягод и первого сибирского лимонада. Информационным партнером проекта в Кузбассе выступила телекомпания ТВН.

Организаторы конкурса — Женская Лига журналистов и блогеров, Ассоциация «Все вместе», Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут», АНО «Творческие образовательные технологии», Кемеровская Региональная Общественная Организация родителей детей-инвалидов «Особое Детство». Федеральные информационные партнеры — медиа-группа «АртМосковия», информационное агентство INFOX.

Автор постера Александра НЕСНОВА

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