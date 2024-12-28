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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Новые экспонаты пополнили выставку о военных разведчиках в Музее Победы

editor
By editor
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бранко вукелич
Фото © пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы 28 декабря открылась обновленная выставка «Легенды военной разведки». Экспозиция, посвященная деятельности выдающихся разведчиков, пополнится новыми уникальными экспонатами — предметами, связанными с деятельностью Бранко Вукелича. Реликвии переданы на выставку Главным управлением Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

«Раритеты Бранко Вукелича будут представлены накануне дня его памяти – разведчик умер 13 января 1945 года. В 1930-1940-х годах Вукелич работал на агентурную сеть Рихарда Зорге в Японии, сыгравшую своей информацией о намерениях и планах Японии и Германии важную роль в поражении фашистского альянса во Второй мировой войне», — рассказали в Музее Победы.

На выставке в Музее Победы теперь можно будет увидеть уникальный предмет — стол, которым пользовался и Вукелич для написания своих статей, и Рихард Зорге, и члены его группы во время работы в доме, где располагалась фотолаборатория группы. После Рихарда Зорге и Бранко Вукелича за этим письменным столом работала вдова Вукелича Йошико, затем за ним учился его сын Хироши Ямасаки-Вукелич.

Особый интерес представляют архивные фотографии Бранко Вукелича, печатная машинка «Олимпия» в футляре и книги на японском, китайском и сербском языках, в том числе книга Вукелича «Письма из Jапана». Среди новых предметов также орден Отечественной войны I степени в оригинальном футляре с планкой и орденская книжка, наградные наручные часы «Космос», мужской костюм-тройка чёрного цвета от «B. H. Tom & Co» из Токио, принадлежавшие Вукеличу.

Всего в обновленной выставке Музея Победы и Главного управления Генштаба ВС РФ экспонируются около 130 уникальных раритетов. Это документы, фотографии, личные вещи военных разведчиков. Большинство из них впервые демонстрируются широкой аудитории. В выставку вошли служебные документы Яна Берзина – пропуска, членские книжки и т.д., архивные фотографии, документы с личными пометками Зорге, копии расшифрованных телеграмм Зорге из Токио, схемы организации разведывательной деятельности за границей, уникальные материалы о специальной радиосвязи разведчиков с Центром и многое другое.

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