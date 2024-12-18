Новые направления грантового конкурса и 17 традиционных духовно-нравственных ценностей в проектах

В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются по 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 года, итоги первого будут озвучены до конца декабря.

Одно из важных нововведений новой грантовой «волны» – изменение списка тематических направлений. Со второго конкурса 2025 года ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Еще одно нововведение — в форме заявки ПФКИ добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Они прописаны в Указе Президента Российской Федерации №809 — «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

— Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты. Это и ответ на вопрос, который нам часто задают на встречах в разных городах страны – о чем должны быть проекты, какие смыслы должны нести. Нам кажется очень важным, чтобы все 17 ценностей присутствовали в заявках, ведь каждый год с ними работают десятки тысяч творческих команд, для которых они и ориентир, и ответ на многие вопросы, касающиеся содержательной части проекта, – комментирует генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Со второго грантового конкурса 2025 года, авторы творческих проектов смогут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью. Кроме того, с 2025 года будет запущено новое направление работы Президентского фонда культурных инициатив – оценка качества уже реализованных при грантовой поддержке проектов.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах Фонда в день старта конкурса пройдет вебинар, его проведет генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, присоединиться к трансляции можно будет с 10.00 по московскому времени. Разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Фонд рекомендует ознакомиться с Положением о новом конкурсе перед началом оформления заявки. Также 17 декабря в городах присутствия Президентского фонда культурных инициатив пройдут очные мероприятия, направленные на проработку творческих проектов и обучение по составлению грантовых заявок: лекции, практикумы, семинары и кейс-сессии. Среди них: Луганск, Нижний Новгород, Марий Эл, Псков, Тюмень, Великий Новгород, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Салехард, Орел, Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Южно-Сахалинск, Саратов.

К старту нового грантового конкурса Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, где каждый участник сможет получить актуальные ответы на множество вопросов, в том числе касающиеся заполнения заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot, «консультировать» он будет круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, по-прежнему можно адресовать специалистам контактного центра Фонда по номеру +7 (495) 150-50-15.

Илья Бачурин, генеральный директор «Москонцерта»:

«С самого начала специальной военной операции артисты отправлялись в воинские части, давали концерты для семей участников СВО, мирных жителей, которые находятся в пунктах временного размещения, пели в госпиталях. Президентский фонд культурных инициатив оказывает поддержку тем проектам, которые имеют сильную патриотическую составляющую, и мы видим много примеров. Это «СВОи. Непридуманные истории», большой театральный проект, который сейчас активно проходит в ведущих театрах всей страны, это выезды на линию фронта с концертами Алексея Поддубного (Джанго), это создание полноценных агитбригад в рамках грантовых проектов, поддержка талантливых групп типа «Катюши», которое много времени проводят рядом с нашими бойцами на передовой. Мы движемся верным курсом на создание нашей обновленной культуры, и патриотические проекты при поддержке ПФКИ займут в ней далеко не последнее место».

Игорь Матвиенко, народный артист России:

«Президентский фонд культурных инициатив проводит уже 14-й по счету грантовый конкурс. И вся заявочная кампания снова сосредоточена на том, чтобы обратить внимание творческих людей нашей страны на те перспективы, которые появились с созданием ПФКИ. Какие у каждого без исключения теперь есть возможности для запуска собственных проектов, которые вы не могли в одиночку «вытянуть». Самореализация для творческих людей — это самое главное. В Фонде нет ограничений для тех, кто хочет попробовать заручиться поддержкой государства – музыка, кино, хореография, медиа, музыкальные фестивали и еще огромное количество направлений, где вы можете получить помощь. Все, что нужно — ваша вера в свое дело и тщательность заполнения заявки».

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года №287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». За время деятельности подведены итоги 12 конкурсов, продолжается рассмотрение заявок, поступивших на 13 «волну», результаты которой будут озвучены до конца декабря. За время существования Фонда из 89 регионов России поданы 85 043 заявки, грантовую поддержку получил 8 391 проект. Общая сумма составила более 31 млрд рублей. Для поддержки авторов проектов в 21 регионе России открыты проектные офисы Президентского фонда культурных инициатив.