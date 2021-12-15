Новые цифровые книги Disney и «Эксмо» теперь эксклюзивно на ЛитРес

В преддверии новогодних праздников Disney, издательство «Эксмо» и крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес подготовили чудесный подарок для всей семьи. С 14 декабря на сервисе ЛитРес будут эксклюзивно представлены электронные и аудиокниги Disney, MARVEL и «Звёздные Войны». Эти произведения никогда не выпускались в цифровых форматах, а многие из них ранее не публиковались на русском языке. Приключения сказочных принцесс и других персонажей Disney, рассказы о Мстителях и истории о героях далекой галактики увлекут маленьких и взрослых поклонников знаменитых вселенных.

В канун зимних праздников коллаборация Disney, Эксмо и ЛитРес подарит фанатам возможность читать и слушать любимые истории Disney, MARVEL и «Звёздные Войны». Более 60 новых сказочных электронных и ауидиокниг c 14 декабря будут эксклюзивно представлены на сайте и в приложении сервиса ЛитРес. Среди них — истории из золотой коллекции Disney: «Белоснежка», «Король Лев», «Книга джунглей», — и современные увлекательные сюжеты: «Круэлла», «Райя и последний дракон», «Лука», «Тайна Коко», знакомые взрослым и детям по ярким экранизациям. Поклонников анимационных фильмов Disney и Pixar ждет новая встреча с любимыми персонажами в книгах «Тачки», «Корпорация монстров», «История игрушек», «Валл-И», «Душа» и «Рататуй», а маленькие принцессы будут рады провести время в компании прекрасных героинь: Белль, Моаны, Мулан, Рапунцель, Золушки, Анны и Эльзы. В проекте будут представлены новеллизации фильмов и мультфильмов Disney и Pixar, спин-оффы и новые прочтения классических историй.

Книгам порадуются и фанаты MARVEL. В конце декабря выйдут электронные и аудиокниги о приключениях Шан-Чи, Человека-Паука и неподражаемых Мстителей для самых маленьких читателей. В январе и феврале взрослых поклонников ждут новеллизации любимых фильмов о супергероях, а весной — книги серии «MARVEL. Расширенная вселенная». Юные поклонники легендарной саги «Звёздные Войны» смогут послушать истории о Люке Сайуокере и других персонажах классических фильмов, а взрослые насладятся книгами о новом любимом злодее далекой галактики — гениальном гранд-адмирале Трауне. В 2022 году в цифровых форматах выйдут новые для русского читателя произведения: «Лея, принцесса Алдераана», «Эскадрилья «Алфавит», сборник «С определенной точки зрения» и другие книги. Свет увидят электронные и аудиоверсии романов из любимых фанатами серий «Легенды» и «Расцвет Республики».

Родителей также ждет приятный сюрприз. Рождественские истории, «Сказки на ночь для самых маленьких» и другие волшебные книги позволят увлечь самых юных слушателей в дороге или успокоить перед сном.

В рамках проекта за 2 года выйдут более 250 книг для читателей всех возрастов, что станет важным этапом в развитии детского развлекательного и цифрового контента в России. Книжный каталог Disney в сервисе ЛитРес будет ежемесячно пополняться новинками.

Для создания атмосферы волшебных сказок и любимых фильмов Disney в озвучании книг принимают участие брэнд-войсы издательства «Эксмо» и известные актеры дубляжа: Александр Шаронов, Всеволод Кузнецов, Ольга Зубкова, Павел Константиновский, Елена Харитонова, Марина Гладкая, Марина Никитина, Владимир Князев, Андрей Левин и другие.

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