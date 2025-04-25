Новые возможности для российского фотоискусства

Фотография как вид искусства один из наиболее доступных способов выразить себя как творца. Всероссийская платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, заключила соглашение о партнёрстве с Союзом фотохудожников России.

Союз фотохудожников России — это общественная организация, объединяющая более двух тысяч профессиональных фотографов. Она создана для развития российского фотоискусства в стране и за рубежом, сохранения и творческого использования фотографического наследия. Союз занимается организацией выставок, конкурсов, фестивалей, семинаров и мастер-классов, конференций и симпозиумов, поддерживает движение фотолюбителей — взрослых и детей.

«На национальной платформе ARTISTS/ХУДОЖНИКИ мы в едином цифровом реестре собираем работы не только живописцев, графиков, скульпторов, иллюстраторов и дизайнеров, но и фотографов. Наряду с другими представителями визуального искусства они являются равноправными участниками российского художественного сообщества. Одна из наших главных задач — его консолидация творцов, чтобы авторы могли проявляться, находить зрителей, заказчиков и партнёров для участия в арт-проектах, продвигать свои работы, узнавать об образовательных, просветительских практиках и принимать в них участие. В этом наши цели с Союзом фотохудожников России совпадают», — отметила сооснователь платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ Вероника Коржевская.

Союз фотохудожников России защищает авторские права и интересы фотографов в государственных и общественных организациях, а также в частных предприятиях в России и за рубежом. В свою очередь, платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ также заботится о фиксации прав. «Защита авторских прав — это не просто юридическая формальность, а фундамент для устойчивого развития творческой индустрии. И наша платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ создает дополнительные возможности для творцов. Уже сейчас каждый третий автор, присоединившийся к платформе, пользуется этой опцией — это подтверждает востребованность простых и надежных инструментов. Мы даем художникам, фотографам и другим креаторам современные решения для фиксации и охраны их прав, помогая выстраивать доверительную и прозрачную среду для развития искусства» — уверена руководитель проекта, вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

Председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов подчеркнул важность сотрудничества организации с платформой ARTISTS/ХУДОЖНИКИ: «Создание единого национального реестра художников, который формирует прозрачную и надёжную систему учёта их деятельности, — это большой подарок в том числе и для российских фотографов. Уверен, что наше партнерство станет серьёзным шагом, стимулирующим развитие всего арт-сообщества».

Платформа ARTISTS/ХУДОЖНИКИ уже подписала соглашение о сотрудничестве с такими институциями и организациями, как «Таврида.АРТ», Творческий союз художников России, Федерация Креативных индустрий, медиахолдинг МАЕР, Союз художников России, Ассоциация Правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. На платформе уже зарегистрировано 6000 пользователей, загружено более 14 000 проектов и около 27 000 работ.