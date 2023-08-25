Новый анимационный проект «Ася и Вася» от продюсеров ГК «Рики» представили в сети Интернет

24 августа в онлайн-кинотеатре Иви, а также соцсетях стартует новый анимационный проект – «Ася и Вася» от продюсеров ГК «Рики». Это новый веселый сериал о жизни в деревне от создателей популярного мультфильма «Бодо Бородо». Авторы обещают показать честную и искреннюю историю приключений двух друзей – 5-летних Аси и Васи в деревне Кузнечики. Проект создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Института развития интернета (АНО «ИРИ») и ориентирован на зрительскую аудиторию от 2 до 7 лет. В сообществе проекта в VK уже доступны первые три серии мультфильма, позже они появятся и на YouTube.

Главные герои проекта – лучшие друзья – городская девочка Ася, только что переехавшая с родителями из города в деревню, и деревенский мальчик Вася, вместе с мамой живущий на ферме. В каждой серии ребята знакомятся с новыми животными, насекомыми и растениями, учатся общаться с миром природы и друг с другом. Полная неосведомлённость Аси о жизни за городом, её бесконечная фантазия и безоговорочная поддержка Васи превращают каждый день в увлекательное приключение.

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики»:

«Это искренний и веселый сериал, словно телепорт на природу. Зрители, вместе с главными героями, смогут ощутить тепло весеннего солнца, шорох травы, пение птиц, шёпот листьев и стрекот кузнечиков. Хочется отдельно отметить, что “Ася и Вася” уже был презентован в ряде профессиональных фестивалей и получил высокие оценки от экспертов индустрии. Зрителей ждут интересные приключения, удивительные открытия и новые друзья. Добро пожаловать в деревню Кузнечики».

В 2021 году один пилот сериала был отмечен жюри Национальной премии «ИКАР» в номинации «Стартап». В 2022 году проект презентован как «Деревенские истории» на IV российском кинофестивале «Пилот», став первым анимационным проектом, представленным за всю историю мероприятия. В 2023 году в Суздале на Открытом российском фестивале анимационного кино, эпизод «Угощение для ёжика» отмечен дипломом «За душевную лёгкость и позитивные эмоции». Кроме того, сериал участвовал в конкурсной программе кинофестивалей: «Лучезарный Ангел» (Москва, 2021), Большой фестиваль мультфильмов (Москва, 2021), IX Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» (Тюмень, 2022), Международный фестиваль анимационного кино «Анимур» (Хабаровск, 2022) и других.

Десислава Медкова, продюсер проекта «Ася и Вася»:

«Проект получился по многим аспектам уникальным, отмечу лишь несколько из них. Для меня особенно важным является то, что проект получился очень честным, мы показываем детям, как доят коз, рассказываем, что в мире есть хищники, не боимся говорить с детьми ни о старости, ни о грусти родителей от момента расставания с их детьми. Мы показываем жизнь, как она есть. Ведь дети ценят честность и, мы надеемся, что они с огромным интересом будут смотреть наш сериал. Художники-иллюстраторы, работавшие над фонами и персонажами сериала - прорабатывали каждый кадр с тщательностью книжной иллюстрации, благодаря чему получилось создать живую картинку, передающую красоту природы во всём её многообразии. В этом огромная заслуга замечательной команды, работающей над сериалом, а также тех, кто поверил в такой необычный проект и поддержал нас в нашем желании приоткрыть для городских детей мир настоящей деревни».

Мария Терещенко, креативный продюсер проекта «Ася и Вася»:

«Огромные пласты детской культуры описывают фантастические миры. Мы и сами всё это, конечно, любим: волшебство, невероятные приключения, супергероев… однако иногда складывается впечатление, что, рассказывая сказки про принцесс и драконов, мы, взрослые, учим детей своего рода эскапизму, изображая интересные виртуальные миры в противовес нашей скучной реальности. “Ася и Вася” - проект совершенно противоположного толка. Мы задумывали его отчасти как познавательный сериал, но, как нам кажется, он вырос в нечто большее - в историю о том, как прекрасен мир вокруг нас. С нашими героями не происходит ничего необычного, и в то же время каждый их день наполнен увлекательными приключениями и чудесами».

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