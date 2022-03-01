Новый драматический театр представляет премьеру спектакля-драмы «Цена»

Московский Новый драматический театр (Москва, ул. Проходчиков, д. 2) представляет спектакль «Цена» – психологическую драму Артура Миллера (перевод с английского — В. Денисова, А. и К. Симоновых).

«Жили два брата и были они, как положено, совершенно разными. Звали их Виктор и Уолтер, обитали они в Америке, хотя то, что происходило между ними, происходит всегда и всюду, во всех уголках нашей планеты. Земледелец Каин так и не смог понять пастуха Авеля. Так и наши братья никогда не поймут друг друга… Что же стало яблоком раздора для двух родных людей? Родительская любовь? Наследство? Понятие о справедливости?.. – задаётся вопросом режиссёр-постановщик. – Братья спорят, чья жертва лучше, не понимая и не сознавая, что Бог любит их… одинаково. Его принцип донельзя прост: он даёт творцу – возможность творить, а воину – возможность служить. Однако детям почему-то кажется, что справедливости ради оба дара нужно поделить поровну. Но каждой семье Отец обязательно посылает судью – неподкупного Соломона. И теперь только в нашей воле – принять его мудрый суд и простить всех, или же остаться при своём в аду мучительного одиночества…»

Пьеса, увидевшая свет в 1968 году, звучит сегодня необычайно актуально, хотя, казалось бы, в ней действуют герои другой ментальности, в иных исторических реалиях… Но великий Артур Миллер поднимается над конкретными обстоятельствами пьесы, над границами времени и точками на карте, чтобы рассмотреть какова цена успеха, побед, поражений? И есть ли она, когда речь идёт об отношениях с самыми близкими, родными людьми?

Режиссер-постановщик – Евгений Ланцов. Художник-постановщик – Владимир Медведь. В ролях – заслуженный артист РФ Олег Бурыгин, Сергей Моисеев, Роман Бреев, Наталья Рассиева, Татьяна Кондукторова, Дмитрий Шиляев.

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