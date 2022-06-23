Новый интернет-проект «Идеалогика» расскажет о работе в креативной индустрии

13 июня запустилось новое интернет-шоу «Идеалогика», основная цель которого — рассказать молодым людям о работе в креативной индустрии, о творческих профессиях и о том, как реализовать себя в них.

Каждая серия проекта, которых будет 16, расскажет об одной из творческих профессий и людях, которые работают в этой сфере. Участниками станут победители всероссийских конкурсов и фестивалей, получившие поддержку от государства на реализацию своих идей. А также профессионалы своего дела, которые работают в сфере искусства уже много лет и добились определенных высот.

«Идеалогика — проект о творчестве, о больших и маленьких художниках, о том, как рождается то прекрасное рукотворное, что нас окружает. Это прямая речь профессиональных художников и дизайнеров, писателей и поэтов, музыкантов и архитекторов о том, как ловить идеи и где черпать вдохновение. На примере собственного опыта они доказывают, что творить способен всякий, стоит только захотеть» — рассказывает режиссер проекта Александр Карпов.

Каждый эпизод — это интервью с участниками, а также подробный рассказ об их проектах. «Идеалогика» покажет, как работают творческие люди, что их вдохновляет, какими приемами они пользуются. А также продемонстрирует, как идеи воплощаются в реальность: от заметки в телефоне, созданной в метро, до тренинга в компании единомышленников и создания успешного проекта.

Первая серия проекта рассказала о профессии гримера. Участниками стали победительница в номинации художник по гриму чемпионата креативных индустрий ArtMasters Наталья Блинкова и восьмикратная чемпионка России по боди-арту Екатерина Михайлина-Милованова. А второй эпизод, который вышел 20 июня, показала и рассказала о профессии иллюстратор. Героями выпуска стали иллюстратор и скетч-корреспондент Евдокия и участница образовательного заезда «школы мы вместе» Арт кластера «Таврида» Александра Кириллова. Посмотреть проект можно на нескольких площадках: Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Rutube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».

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