Новый комедийный детектив «Я слежу за тобой» выходит на PREMIER

1 декабря в онлайн-кинотеатр PREMIER выйдет новый сериал «Я слежу за тобой» о напарниках, которые работают в отделе наружного наблюдения полиции.

По сюжету, молодой и ретивый опер Титов невольно срывает операцию отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Случайно он ранит одного из сотрудников «наружки» Шухера, а его напарника доводит до увольнения. В наказание за провал операции Титова переводят в ОПУ – оперативно поисковое отделение, «наружку», и назначают напарником Шухера. Он – профессионал своего дела и все делает как по учебнику, чего не скажешь о Титове. Волею случая, типичные антагонисты по характеру и образу жизни вынуждены находиться бок о бок почти 24 часа в сутки. Поэтому каждое наружное наблюдение напарников превращается в кавалькаду событий, в результате которых раскрывается преступление.

Оба главных героя обладают чертами, которые мешают им реализоваться в профессии и в личной жизни. Становясь напарниками, они помогают друг другу измениться – увидеть мир с другой точки зрения. Все события, которые происходят с ними, постоянно дают зрителю понять, что всё не так, как кажется на первый взгляд.

Каждая серия сериала «Я слежу за тобой» снята с элементами разных жанров: нуара, французской комедии, хоррора, гонконгского боевика и других.

Режиссером проекта стал Леонид Гардаш. Главные роли в сериале исполнили: Илья Ильиных, Тимофей Трибунцев, Ирина Вербицкая, Михаил Трясоруков, Олег Комаров, Георгий Мартиросян, Арина Постникова и др.

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