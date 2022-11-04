Новый контент «Ред Медиа» на World Content Market

Компания представит обновленный каталог программ и документальных фильмов собственного производства на масштабном рынке телевизионного и цифрового контента.

Все посетители World Content Market этой осенью смогут познакомиться с проектами «Ред Медиа» производства 2022 года, включая новые сезоны кулинарных программ канала «Кухня ТВ»: «Сытная кухня» и «Король криля» с шеф-поваром Григорием Мосиным, «Фермерская кухня» с шеф-поваром Василием Емельяненко, совершенно новые гастрономические циклы «Моя любимая кухня» и «Итальянская пицца и паста» с обаятельным шеф-поваром Маттео Лаи.

Среди развлекательных новинок — четвертый сезон тревел-сериала «Горизонт приключений. Дагестан» канала HDL. Ведущий проекта — актер и каскадер Стас Румянцев, — отправился в путешествие по горным хребтам, каньонам и ущельям Страны гор, познакомился с древними ремеслами Великого Шелкового пути и совершил неожиданные исторические и гастрономические открытия.

Среди ярких новинок в контентном предложении «Ред Медиа» — документальные проекты канала «365 дней ТВ», снятые в этом году в сотрудничестве с Институтом развития интернета: «Элемент познания» — о Юрии Цолаковиче Оганесяне — живой легенде отечественной и мировой экспериментальной ядерной физики; «Найти и рассказать» — трехсерийный цикл об экспедиции отряда «Долина», который более 30 лет занимается поиском останков погибших бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Ценителям качественной и объективной исторической документалистики будут предложены новые проекты: фильмы «Великие Луки» и «Экспедиция памяти» из цикла «На пути к Великой победе», «Вологда, которая могла стать столицей» из цикла «Всемирное наследие. Россия», а также новые выпуски аналитического цикла «Историада».

Каталог музыкальных программ дополнили новые сезоны проекта «Большая рыба» с ведущим Денисом Клявером и звездами российской сцены: Елкой, Chebanov, Евой Польна, группой BURITO, Юлией Савичевой, Sevak, группой «Непара» и другими.

Библиотека программ и документальных фильмов компании «Ред Медиа» насчитывает около 20 тысяч единиц в самых востребованных телевизионных жанрах: кулинария, история, хобби, музыка, эротика, единоборства, юмор.

Узнать о всех проектах, отобрать контент и сформировать заказ сможет каждый участник рынка World Content Market при личной встрече с представителями компании или на портале www.redmediatv.ru

Приглашаем всех гостей и партнеров на стенд «Ред Медиа» – №5.

World Content Market — ежегодный международный рынок телевизионного и цифрового контента, укрепляющий деловые отношения с клиентами и партнерами: телеканалами, новыми медиа, дистрибьюторами, продюсерами, цифровыми платформами. «Ред Медиа» является постоянным участником рынка.

Площадка рынка дает возможность найти телевизионную продукцию для любой аудитории, познакомиться с ведущими производителями цифрового контента и узнать о последних новинках телеиндустрии.

Даты проведения мероприятия: с 8 по 10 ноября 2022 года.

Место проведения: Event-холл «Инфопространство» (Москва, 1-ый Зачатьевский переулок, дом 4).

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