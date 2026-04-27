Новый поток программы «Капитаны культуры» стартовал в Академии «Меганом»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») прошёл первый модуль седьмого потока кадровой программы «Капитаны культуры». Программа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и содействует профессиональному и личностному росту руководителей среднего звена в области культуры. Впервые её участниками стали ветераны специальной военной операции и действующие военнослужащие, реализующие проекты в сфере культуры и искусства.

«Наша страна обладает богатым духовным наследием. Вы помогаете сохранять это многообразие обычаев и традиций, а также формировать будущее отрасли и внедрять новые подходы в нашем общем деле. Среди вас есть участники и ветераны специальной военной операции. Ваш опыт, сила духа и преданность Отечеству придают этой работе особую значимость. Минкультуры России уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала отрасли. Программа «Капитаны культуры» направлена на развитие управленческих компетенций и формирование сильного экспертного сообщества. Уверена, что участие в ней станет важным этапом профессионального роста, источником вдохновения и новых возможностей», — обратилась к участникам с приветственным словом министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Программа «Капитаны культуры» реализуется в Академии «Меганом» с 2024 года и направлена на формирование профессионального и личностного развития руководителей среднего звена в сфере культуры, способствует внедрению передовых подходов в управлении и созданию сильного и высокопрофессионального кадрового резерва культурной сферы в России. Участниками седьмого потока стали 122 управленца из 63 регионов России. Среди капитанов теперь — участники и ветераны специальной военной операции, реализующие различные культурные проекты. Один из них — Игорь Глушков из Республики Крым. Будучи ветераном СВО и заместителем руководителя крымского отделения фонда «Защитники Отечества», он является одним из создателей проекта «Голоса Крыма». «Это цифровая библиотека песен и стихотворений, где каждый желающий может оставить своё произведение, посвящённое Родине, своему городу, родному дворику. На сайт «Голоса Крыма» можно загрузить свою песню или стих, лучшие из которых будут звучать со сцены на концертах, которые мы проводим по всему полуострову. Очень хочется, чтобы наш проект был полезен школьникам и всем, чьё творчество отражает любовь к родному краю. Сейчас проект реализуется в рамках региональной грантовой поддержки, но хотелось бы масштабировать его и на всероссийский уровень. Будем подаваться на соискание федерального гранта, например в Президентский фонд культурных инициатив», — рассказал участник программы «Капитаны культуры».

Ещё один ветеран СВО Пётр Князев — единственный в своём регионе библиотекарь, побывавший в зоне проведения специальной военной операции. Пётр уже участвовал в программе Академии «Меганом» #СВОяКУЛЬТУРА, а теперь приехал повышать профессиональные компетенции на программу для управленцев. Работая в Центре интеллектуального развития детей и молодёжи в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, он развивает проект «СВОй батальон», направленный на патриотическое воспитание детей и подростков, а также на социокультурную адаптацию участников и ветеранов спецоперации и членов их семей. Пётр уверен, опыт его проекта будет полезен для капитанов: «Это серия очных встреч с ребятами, вернувшимися с фронта, а также с членами семей героев, которые погибли. Возвращаясь из зоны проведения специальной военной операции, а я знаю об этом не понаслышке, есть большая потребность быть нужным для общества. Привлекая ветеранов, мы даём возможность рассказать им свои истории, быть услышанными. А подрастающему поколению важно знать своих героев в лицо. Тот жизненный опыт, те жертвы и потери, которые они несут в ходе конфликта — важно об этом говорить и рассказывать. Мы стараемся способствовать увековечиванию памяти наших героев, потому что каждая история — это чья-то судьба».

Среди гостей и спикеров первого модуля седьмого потока программы — министр культуры Белгородской области Максим Шапошников. Он рассказал участникам о культурных проектах своего региона, которые воплощаются в жизнь, несмотря на близость к линии боевого соприкосновения: «Мы учимся жить в новых реалиях. Наши учреждения культуры, частные культурные институции и всё, что мы называем культурой живёт в режиме не ожидания, не паузы, а внутреннего развития. Жизнь нельзя поставить на паузу. Нельзя забрать у детей праздник, новогодний утренник, нельзя сделать так, чтобы Дед Мороз не появился — они ждут его и новогоднего чуда. Общий тренд, который происходит в культуре Белгородской области сейчас — это объединение учреждений, институций, коллективов и творческих ресурсов для создания тех или иных проектов. У нас объединяются между собой филармония и кинотеатр, кинотеатр и драматический театр, музейные сообщества объединяются между собой, чтобы выдать новый творческий продукт».

Одним из знаковых событий программы стала встреча её участников с делегацией иностранных журналистов. На площадку Академии «Меганом» приехала группа представителей СМИ из Северной Македонии, Конго, Эфиопии, Японии, Малайзии, Китая, Эквадора, Турции и Никарагуа. В рамках встречи журналисты и участники в формате открытого диалога знакомились друг с другом и делились практиками в сфере культуры России и представленных стран.

За два года реализации «Капитанов культуры» её выпускниками стали 658 управленцев из 76 регионов России, а также из Республики Абхазия. Наиболее перспективные и добившиеся значимых результатов специалисты получают рекомендации для приглашения к дальнейшему участию в кадровых программах Минкультуры России и арт-кластера «Таврида», а также назначения на ключевые позиции в профильных учреждениях разного уровня. Также сформировалось единое сообщество выпускников, играющее ключевую роль в развитии культурных инициатив по всей России. Участники не просто получают новые знания и навыки в рамках самой программы, но и обретают надёжных партнёров и единомышленников, а также создают прочную основу для продуктивных коммуникаций и совместного творчества.