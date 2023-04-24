Новый российский мультсериал «Тикабо» стартовал на RUTUBE

На RUTUBE состоялась премьера нового российского музыкально-познавательного мультсериала «Тикабо» от анимационной компании «ЯРКО». Новая серия будет выходить каждую неделю. Также зрителей ждет большое количество дополнительного контента в виде клипов, песен и раскрасок. Проект «Тикабо» предназначен для аудитории 0-4, в первом сезоне запланировано 26 эпизодов хронометражем по 5 минут каждая.

Любознательные тикабо – это необычные забавные существа из мира собирателей знаний, которые коллекционируют все интересное в мире человека. Тикабо яркие, веселые, они хотят знать все о доме и вещах в нем. Они пока еще малыши, поэтому веселый энергичный воспитатель Ня сопровождает малышей тикабо в удивительный мир человека, чтобы они собрали свою первую коллекцию впечатлений.

«Рады представить нашим зрителям новый анимационный сериал для самой чуткой аудитории – малышей от ноля до четырех лет. Создавать такие проекты особенно сложно, поскольку завоевывать внимание нужно у самых маленьких, одновременно заслужив доверие мам и пап. Именно родители выбирают контент, который должен соответствовать всем требованиям – быть безопасным, познавательным и развлекательным одновременно. Сериал «Тикабо» объединит всю семью: дети интересно и с пользой проведут время, а родители получат новые знания о гармоничном воспитании ребенка», – комментирует Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Задача тикабо в каждой серии – собрать тематический набор, коллекцию, из имеющихся игрушек и вещей (все одного цвета, формы, или какие-то явления и действия – улыбки, танцы). На экскурсиях в домах людей тикабо играют, пытаясь собрать самую интересную коллекцию: они летают на деревянных самолетиках, развлекаются с игрушечными динозаврами, исследуют предметы новых профессий. Еще они много поют и конечно же, веселятся!

Автором идеи проекта стал Олег Козырев, известный российский сценарист, шоураннер.

«Аниматор» – интересное слово. Это и тот, кто создает мультфильмы для детей. И тот, кто играет с детьми на детских праздниках. В сериале «Тикабо» мы совместили эти две профессии. Веселый воспитатель Ня помогает малышам тикабо через игры и песни познавать окружающий мир. Представляете? Мы создали анимационный сериал про аниматора! В каждой серии у нас песня, в каждой серии – игра, в каждой серии – новое знание. Яркие малыши открывают портал в счастливое время радостного детства. Присоединяйтесь к ним! Достаточно только крикнуть: “Тикабоооо!”», – обращается к зрителям проекта Олег Козырев.

Ведущего персонажа мультсериала «Тикабо» – веселого воспитателя Ня – озвучил актёр кино и дубляжа Даниил Эльдаров. Он хорошо известен зрителям как русский голос супергероя Капитана Америки из серии фильмов о Мстителях.

«Мы производим проект для самых маленьких зрителей, поэтому старались учесть все важнейшие аспекты работы с этой чуткой аудиторией. Еще на этапе разработки концепции было решено добавить в эпизоды элементы обучения. Для этого мы привлекли психологов и методистов. Их задача состоит в том, чтобы помогать нам делать максимально полезный, безопасный, развивающий контент, который бы при этом подавался через восприятие очаровательных персонажей в шутливой, музыкальной и игровой форме. Песни из каждой серии покорят не только наших юных зрителей, но и их родителей. На проекте собралась потрясающая команда, которая «горит» своим делом и вкладывает много усилий для производства качественного контента. Я уверен, «Тикабо» станет новым любимым сериалом для малышей, а также их мам и пап», – отметил Павел Гутковский, продюсер анимационного сериала «Тикабо».

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