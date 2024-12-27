Новый сериал «Граф Монте-Кристо» со звездой «Голодных игр» готовится к выходу

В 2025 году на телеканале ТВ-3 состоится громкая премьера – выйдет сериал французско-итальянский сериал «Граф Монте-Кристо» с голливудской звездой Сэмом Клафлином в роли узника замка Иф. Проект представит новый взгляд на всем известный роман Александра Дюма, максимально близкий к тексту произведения французского драматурга.

Новый сериал расскажет историю Эдмона Дантеса, будущее которого выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако он даже не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия.

После десяти лет в заключении Эдмон теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого – аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, которые находятся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он – загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Роль графа Монте-Кристо исполнил британский актёр, номинант на премию «Золотой глобус» Сэм Клафлин, известный по серии фильмов «Голодные игры» и сериалу «Острые козырьки». Также в проекте приняли участие: Джереми Айронс («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Пчеловод») в роли аббата Фариа, Ана Жирардо («Афера доктора Нока», «Он и она») в роли Мерседес, Чезаре Таурази («Афера под прикрытием», «Агенты А.Н.К.Л.» в роли Фернана и другие. Поставил проект датский режиссёр, обладатель премии «Оскара» Билле Аугуст. В его активе уже есть успешные примеры работы с классикой – в частности, мелодрама «Отверженные» (1998) с Лиамом Нисоном, Джеффри Рашем и Умой Турман по одноимённому роману Виктора Гюго, получившая хорошие оценки критиков и зрителей.

Телеканал ТВ-3 покажет сериал в официальном русском дубляже. Эдмон Дантес заговорит на русском голосом Ильи Крутоярова, известному всем по роли Серкана Болата из турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Также в работе над сериалом приняли участие Александр Коврижных, голосом которого говорят голливудские звёзды Итак Хоук, Марк Стронг и Крис Пайн, Олег Вирозуб (Леголас из трилогии «Властелин колец») и другие звёзды дубляжа.

Илья Крутояров, голос Эдмона Дантеса:

«Я обожаю историческое кино! И сниматься там люблю, и озвучивать люблю! Для меня это возможность побывать там, где я при жизни никогда не смогу оказаться, увидеть эти места, этих людей, эту одежду, архитектуру, музыку. Быть частью всего этого! Наверное, это основная причина, почему я выбрал актерскую профессию. Конечно, «Граф Монте-Кристо» – это художественное произведение, а не историческая хроника, но в сериале здорово передаётся дух эпохи. Во время работы над дубляжом мне довелось увидеть только отдельные фрагменты, а не всю картину целиком, так что я с нетерпением жду премьеры, чтобы увидеть сериал вместе со зрителями ТВ-3».

Олег Вирозуб, голос барона Данглара:

«Мой персонаж – барон Данглар – с одной стороны, крайне честолюбив и алчен, с другой – чрезвычайно осторожен, почти труслив. Обладаю ли я такими же качествами? Надеюсь, не в такой степени, как мой персонаж. Но в человеке заложено всё, хотя бы в малой дозе. Значит, я должен вытащить из себя эти черты характера, усилить их. И, конечно, главное в дубляже – это артист, которого ты дублируешь. Он уже сыграл эту роль. Нужно лишь почувствовать, как он это сделал, попытаться слиться в одно целое, тогда человек на экране словно становится твоим аватаром. Если и по ту, и по другую сторону экрана хорошие артисты, то всё получится.

Судя по тем фрагментам, которые я мог видеть, пока работал над проектом, мне показалось, что это весьма изящная экранизация. Романтичная, с хорошими актёрскими работами и с прекрасным, ярким визуальным рядом – всё, что нужно, чтобы получить удовольствие от любимого с детства романа».

Александр Коврижных, голос Фернана Мондего:

«Мне уже доводилось озвучивать экранизации «Графа Монте-Кристо», но эта экранизация стоит особняком. Она мне очень понравилась тем, как здорово подобран ансамбль и как хорошо играют актёры. Здесь не приходилось дубляжом ничего улучшать, приходилось, наоборот, соответствовать! Что касается моего персонажа, то у него очень сложный характер, и это замечательно, потому что так интереснее играть. А я стараюсь не просто открывать рот, а именно играть вместе с актёром. И за Сэмом Клафлином было очень интересно идти, потому что у героя есть своя правда, которой он придерживается. Поэтому было любопытно попытаться оправдать его в его же глазах».