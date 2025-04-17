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Новый сезон детективного сериала «Настоящий»

editor
By editor
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настоящий
Фото © пресс-служба Пятого канала

Главный герой сериала – настоятель провинциального храма отец Александр, который помогает своим прихожанам и словом Божьим, и делом. Символично, что показ премьерных серий начинается в Светлое Христово Воскресение.

В третьем сезоне отец Александр получает назначение в новый приход в родном городке. К этому времени молва о священнике, который откликается на чужие боль и беду, распространяется далеко за пределы Старовольска. Из разных городов настоятелю храма начинают поступать письма с просьбами о помощи.

Егор Пазенко, исполнитель главной роли в сериале «Настоящий»:

— Мне кажется, что главное предназначение «Настоящего» — лечить души людей. Искренне верю, что благодаря правильным поступкам моего героя и других положительных персонажей кто-то станет добрее, начнет проявлять больше любви к близким.

У главного героя детектива отца Александра для каждого найдутся слова поддержки в самые сложные моменты: будь то утрата близких, непонимание, предательство или поиск душевного спокойствия.

Но и самому священнику иногда тоже требуется помощь. Неизвестный похищает его возлюбленную Анну. Оперативники находят на месте преступления труп и испачканного в грязи отца Александра. Друг детства Вязин отказывается верить в невиновность батюшки и собирается задержать его на время следствия. Церковнослужителю не остается ничего, кроме как сбежать и самому найти преступника. Преследуемый полицией и своими демонами, он начинает смертельно опасную гонку за правдой, где каждое решение может стать последним. Кто за этим стоит — старый враг или новая угроза? И успеет ли отец Александр спасти Анну до того, как её время истечёт?

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