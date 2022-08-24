Новый сезон «Фермерской кухни» с Василием Емельяненко на «Кухня ТВ»

Еще больше свежести, пользы и вкуса натуральных продуктов в рецептах от профессионального шеф-повара и фудблогера.

Главной особенностью второго сезона гастрономического проекта собственного производства канала «Кухня ТВ» станет способ приготовления: ведущий Василий Емельяненко отодвинет домашнюю плиту в сторону и выйдет на свежий воздух, к углям и огню. Под руководством опытного кулинара выращенные и собранные на ферме продукты будут готовиться в тандыре и афганском казане.

«Каплевидная форма афганского казана создает давление в три раза больше, чем во всем известной советской скороварке. За счет этого время приготовления любого, даже самого жесткого мяса не превышает 40 минут! Тандыр топится не быстро, но зато на нем можно приготовить 10 шампуров мяса всего за 15 минут. За процессом приготовления не нужно следить, как при готовке на мангале, и мясо всегда получается очень сочным, потому что мощная температура быстро «схватывает» корочку, а дальше доготавливает мясо. Такие способы приготовления полностью сохраняют вкус и пользу фермерского продукта, потому что не происходит пережигания жиров», — говорит Василий Емельяненко, ведущий программы.

Зрителей ждут 15 выпусков и 30 блюд из самых свежих и вкусных продуктов: куриные бедра, голени и крылья, маринованная лопатка ягненка и сочный шашлык из свиной шеи, каре телятины и ребра говядины, а также запечённые и фаршированные овощи со сметанным соусом, томатной заливкой и салатом из печенных баклажанов — хоть раз попробуете, не забудете никогда!

«Тандыр и афганский казан — уникальный инвентарь, после знакомства с которым люди убирают всевозможные грили и мангалы обратно в чехлы и оставляют их пылиться в сарае», — утверждает ведущий.

«В новом сезоне программы «Фермерская кухня» мы сделали акцент на приготовлении блюд на природе. Но мы не забыли и о зрителях, которые любят готовить дома. Вы когда-нибудь готовили фаршированную капусту? Это очень вкусно! Причем, её можно запекать не только в тандыре, но и дома – в духовке. Наш ведущий, шеф-повар Василий Емельяненко, настоящий мастер фермерских блюд, всегда старается сделать их доступными для всех без исключения, поэтому, даже если у вас еще нет тандыра и афганского казана — не беда! Большинство рецептов программы «Фермерская кухня» универсальны», – рассказывает Татьяна Хромых, главный редактор телеканала «Кухня ТВ».

Не пропустите всероссийскую телепремьеру нового сезона «Фермерской кухни» — смотрите с 27 августа ежедневно в 20:00 только на телеканале «Кухня ТВ».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.