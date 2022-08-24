Новый сезон грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

2 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует четвертый сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Сергей Лазарев и целая сотня жюри вновь соберутся на 12-ти метровой стене, чтобы услышать и оценить ярких, самобытных и невероятно талантливых исполнителей. Ведущий шоу – народный артист России Николай Басков. В новом сезоне появятся 2 полуфинала, которые дадут возможность участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах и укрепить свои позиции в финале. По традиции, в каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашенными суперзвёздами. Телезрителей ждут выступления Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Алсу, Дмитрия Маликова, Кристины Орбакайте, Олега Газманова, Любови Успенской, Алексея Воробьева, Burito и группы Artik&Asti.

«Шоу «Ну-ка, все вместе!» – уникальное явление на российском телевидении! Это одна из самых красивых, эмоциональных, а, самое главное, непредсказуемых программ. Третий сезон имел колоссальный успех и, конечно, мы все ждали продолжения. Заявить о себе на сцене нашего шоу – большая удача и хороший трамплин для любого артиста. Главное – совладать с волнением. Даже я, однажды оказавшись перед нашей сотней с новой песней, поддался эмоциям и, признаюсь, переволновался», – говорит Николай Басков.

В каждом выпуске на сцене шоу «Ну-ка, все вместе!» за выход в финал сражаются восемь участников. Перед ними стоит сложная задача – поднять с места целую сотню жюри. Чем больше голосов со стены присоединится к песне – тем больше шансов на победу у ее исполнителя. Когда на кону стоит кубок шоу, 1 миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио» – за это стоит побороться! Ограничений по музыкальным стилям и аранжировкам нет, в репертуаре – только суперхиты! Однако, за три сезона существования шоу поднять сотню удалось только шести вокалистам.

Фото – телеканал «Россия

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.