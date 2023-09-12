«Новый сезон» посетили Ника Жукова, Егор Корешков, Владимир Яглыч, Артем Ткаченко, Сергей Епишев и другие

Продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», на котором крупнейшие российские онлайн-кинотеатры KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представляют свои главные сериальные и кинопремьеры нового сезона. Гости и зрители голосуют за представленные в программе проекты в официальном приложении фестиваля.

В пятый день состоялись показы проектов:

ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ (Окко)

Самый заурядный на первый взгляд провинциальный город Великий Гусляр – уникальная точка на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок для местных жителей – обычное дело для гуслярцев. Но размеренная жизнь города меняется, когда в него приезжает новый мэр – Эдуард Белинский. Когда-то в юности он уехал учиться и строить карьеру в Москву, и теперь вернулся с твердым намерением рассказать всему миру о чудесах Гусляра и преобразовать его в туристический центр. Вот только гуслярцы совсем не готовы превращать свой уютный городок в аттракцион. Планам мэра берется помешать Тимофей Молодцов – глава единственного ТСЖ Великого Гусляра. Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет жителей города в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день.

Сериал представили: продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов.

ПРѢЛЕСТЬ / ПРЕЛЕСТЬ (Premier)

Криминальная драма с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским, Фёдором Федотовым в главных ролях. Действие происходит в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал. В наши дни завод находится под управлением узкого круга людей. На первый взгляд беззакония больше нет, но молодой автоугонщик по кличке Цыган не считает новую систему работы завода честной. Он вершит «справедливость» и угоняет машины у тех, «кто этого заслуживает», а таких, по мнению современного Робин Гуда, в городе не мало. Однако главная и непоправимая несправедливость в его жизни – смерть отца, который когда-то работал на «золотом» заводе. Цыган хочет отомстить виновникам, но не знает, кто они, ведь со смерти отца прошло уже 20 лет. Но в город возвращается Леонид Максимович, бывший директор местного завода. Эта встреча становится судьбоносной для обоих, а также для остальных участников событий 20-летней давности.

Сериал представили: заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, креативный продюсер Ирина Аркадьева.

ПЛАКСА (Wink)

Описание: Москвичка Маша вместе с семьей переезжает к бабушке в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке ей непросто смириться с местными порядками и бытом провинциальной школы, на проблемы которой закрывают глаза ее педагоги. Одноклассники во главе с бунтаркой Крис не в восторге от новенькой и делают ее жизнь невыносимой. Травля ужесточается, когда Маша влюбляется в парня Крис и собирает свой бэнд «Плакса».

Сериал представили: режиссер Андрей Силкин, креативный продюсер и автор сценария Вадим Бакунев, автор сценария Оксана Барковская, исполнительные продюсеры Ксения Белоусова, Георгий Розинов, актеры Ника Жукова и Роман Маякин.

ТРИГГЕР. ФИЛЬМ (Кинопоиск)

Психолог Артем Стрелецкий потерял почти всё, что ему дорого – он сбегает от того, что причиняет ему боль, и переезжает к морю. Теперь Артём живёт там, где провел детство с мамой и был счастлив, находит работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже на новом месте. Чтобы наконец стать счастливым, главному герою нужно перестать бежать от прошлого. Сиквел одного из самых популярных российских сериалов на Кинопоиске с рейтингом 8.5.

Фильм представили: режиссер Александра Резникова, продюсер, директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса Ольга Филипук, ведущий продюсер Андрей Резник, оператор-постановщик Валерий Петров, продюсер постпродакшн Ольга Фещенко, художник Наталья Каневская, актеры Максим Матвеев, Виктория Маслова и Полина Маликова.

Фото – фестиваль «Новый сезон»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.