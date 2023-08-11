Новый сезон «Тима и Тома» стартует в «МУЛЬТ в кино»

С 12 августа в кинотеатрах страны стартует очередной выпуск увлекательного альманаха для детей: «МУЛЬТ в кино», в котором покажут первую серию из нового сезона анимационного сериала «Тима и Тома» от ГК «Рики».

В третьем по счету сезоне зрителей ждёт ещё больше приключений, необычных открытий и, самое интересное – появление новых персонажей – бабушки и дедушки. Неслучайно первая серия называется «Приятные сюрпризы». В деревню Пряники приезжают погостить дедушка Дима и бабушка Нина. Тима и Тома вместе с друзьями готовят торжественную встречу, но всё идёт не по плану. Пирог подгорает, кресло, которое Тима сохранил специально для дедушки, разваливается, да и украсить дом у ребят не получается. Однако, к радости Тимы и Томы, дедушка и бабушка даже не обращают внимание на такие мелочи. Они счастливы наконец увидеть своих любимых внучат.

Стоит отметить, что проект «Тима и Тома» пользуется популярностью не только в России, но и за её пределами. В частности, в июле ГК «Рики» сообщала о начале масштабного сотрудничества сериала с сетью китайских ресторанов Xibei. Ранее на территории Поднебесной прошла благотворительная акция в поддержку детей с аутизмом. Созданные детьми рисунки с персонажами сериала «Тима и Тома» были размещены в крупных торговых центрах Китая.

За последний год проект стартовал в Италии – на платформе Sky Italy, испаноязычном телеканале Semillitas в США, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике и Центральной Америке, на телеканале PakaPaka в Аргентине, IFC в Словакии. Кроме того, проект продлил сотрудничество с France TV и итальянским DeA Junior - крупнейшими европейскими телеканалами, где «Тима и Тома» регулярно оказываются в топе просмотров.

Российская кинотеатральная премьера нового сезона «Тимы и Томы» стартует 12 августа в 159-м выпуске «МУЛЬТ в кино». Осенью проект покажут на ТВ.

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