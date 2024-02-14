О конкурсе «Молодежная столица в эфире» рассказали во время матча МСХЛ

В рамках матча МСХЛ в Академии «Динамо» состоялась презентация нового конкурса для творческой молодежи – «Молодежная столица в эфире». Талантливые молодые люди смогут попробовать свои силы в работе на радио и телевидении. Организатор конкурса – проектный офис «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. «Русская Медиагруппа» – стратегический партнер проекта. Информационные партнеры конкурса – радиостанция DFM, радиостанция Хит FM, телеканал RU.TV. Прием заявок открыт!

Для молодых медийщиков в Москве стартовал новый формат конкурса – «Молодежная столица в эфире». Начинающие и уже опытные специалисты в сфере медиа смогут выбрать одно из 7 ключевых направлений и открыть для себя новые возможности профессионального развития вместе с опытными наставниками. К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов

и колледжей.

В матче МСХЛ приняли участие команды четырех университетов. Первая встреча была между МГТУ им. Н.Э. Баумана и ГУУ. После на льду встретились Московский энергетический университет и Университет имени О.Е. Кутафина. Игры были яркими и зрелищными.

Поддержать команды и презентовать конкурс «Молодежная столица в эфире» приехали наставники проекта: Евгений Маталин – технический директор музыкальных фестивалей, звукорежиссер театров и киностудий, специалист по техническому сопровождению популярных российских артистов и Татьяна Екимова – CEO креативного агентства и видеопродакшна SVETI, co-CEO студии видеопроизводства «Послушай сюда!»

Для участия в конкурсе студенты могут выбрать одно из направлений: ведущий, СММ, дизайнер, продюсер, редактор, хедлайнер, техническое сопровождение.

«Для «Русской Медиагруппы» конкурс «Молодежная столица в эфире» – важный стратегический проект, – говорит директор по развитию холдинга Екатерина Касперович. – Здорово, что мы можем проводить такие конкурсы для молодежи, предоставляя им возможности для собственного развития и профессионального роста. Особенно, когда у нас есть такие партнеры, как «Молодежь Москвы». Вместе мы делаем этот проект масштабным и интересным для всех».

На первом этапе участников конкурса ждет образовательная программа, тренинги, воркшопы и мастер-классы. На протяжении всей программы молодых ребят будут сопровождать опытные наставники, среди которых Евгений Кротов, ведущий радиостанции DFM, Роман Кухлевский, программный директор и главный редактор радиостанции Хит FM, Софья Курдюкова, редактор программного отдела телеканала RU.TV, Татьяна Екимова, CEO креативного агентства и видеопродакшна SVETI, co-CEO студии видеопроизводства «Послушай сюда!», Павел Борейко, креативный директор и совладелец креативного агентства RGBY, куратор курса «Моушн-дизайн» в БВШД, Евгений Маталин, технический директор музыкальных фестивалей, звукорежиссер театров и киностудий, специалист по техническому сопровождению популярных российских артистов.

Руководитель проекта – Костя Михайлов, телеведущий, актер, DJ, ведущий радиостанции MAXIMUM, лауреат премии Попова в номинации «Лучший радиоведущий России», премии «Знак Качества» в номинации «Лучший радиоведущий России», премии Moskva.FM «Лучший радиоведущий года» и других.

После прохождения образовательного трека конкурсантам предстоит выполнить практические задания от наставников, по итогам которых 15 лучших участников в каждом из направлений смогут пройти стажировку на телеканалах и радиостанциях в качестве профессиональных специалистов.