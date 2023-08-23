О Курской битве жителям Испании расскажет выставка из фондов московского Музея Победы

В Русском доме в Мадриде (Испания) открылась фотодокументальная выставка «Курская дуга», подготовленная московским Музеем Победы. Ее открытие приурочено к 80-й годовщине победы в Курской битве.

Выставка посвящена одной из величайших битв, которая способствовала завершению коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, дальнейшему укреплению антигитлеровской коалиции и развалу фашистского блока.

Посетители увидят оцифрованные материалы из фондов Музея Победы - фотографии образцов вооружения, обмундирования и снаряжения противоборствующих сторон, копии личных документов участников битвы, наградных листов, благодарностей Верховного Главнокомандующего, агитационных листовок и плакатов, газет времен войны, карт и схем боев.

Выставка будет работать до 31 августа. Вход свободный.

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