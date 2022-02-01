«О России с любовью». Выставка произведений Василия Нестеренко открывается в Российской академии художеств 

16 февраля 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ, академика РАХ Василия Игоревича Нестеренко. В экспозицию, приуроченную к 55-летию художника и 35-летию его активной творческой деятельности, вошли произведения, созданные за последние пять лет. Многие из работ еще ни разу не экспонировались: выставка является своего рода интригой для коллег и почитателей творчества, хорошо знакомых со многими произведениями В.И. Нестеренко. В залах Российской академии художеств можно не только увидеть новые работы, но и почувствовать, чем жил мастер эти пять лет, как были реализованы его художественные замыслы.

Василий Нестеренко начал свой творческий путь в середине девяностых годов. Его первая большая картина «Триумф Российского флота» оказалась и его первым триумфом, сразу поставив его в один ряд с маститыми художниками. В своих работах живописец продолжает лучшие традиции отечественной академической школы. Василий Нестеренко восстанавливал исторические росписи Храма Христа Спасителя в Москве, расписывал храм Великомученика Пантелеймона на Святой Горе Афон, является автором серии картин для дворцового комплекса в Царицыно, его исторические полотна переводят в мозаики и устанавливают в самых знаковых местах страны. Яркие события российской истории, окружающий мир, человек и его духовная жизнь составляют основу его творчества. Несмотря на то, что художник обращается к эпическим темам, решенным в монументальной манере, при взгляде на его работы создается впечатление, что он лично исполнен чувства гордости за Россию.

Экспозиция настоящей выставки делится на три тематических блока. Один из них посвящен эскизам и проектам мозаик Главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» — поистине титаническая работа заняла почти половину последних пяти лет.

Другой уникальный проект В.И. Нестеренко — творческий отчёт о поездке в Сирию, где он воочию наблюдал последствия войны на древней библейской земле, нелёгкую жизнь Российской армии в самом средоточии конфликта, который на слуху у всего мира. Многометровое полотно о наших солдатах и офицерах, триптих «Сирийская земля» и натурные зарисовки позволят зрителю почувствовать вкус истории, которая творится на наших глазах.

Значительная часть выставки посвящена пейзажной серии «Рубежи России», созданной во время путешествий художника в труднодоступные, но от этого ещё более манящие места нашей страны. Посетители выставки перенесутся на Камчатку, увидят вулканы и лавовые поля, вспомнят о легендарной «Земле Санникова», попадут на вершину Эльбруса, окажутся в тундре Новой Земли, лицом к лицу встретят обитателей Арктики и Тихого океана.

Выставка завершит работу 6 марта.

Василий Нестеренко. Пальмира. Левая часть триптиха «Сирийская земля». 2017. Холст, масло, 250х170 см

Василий Нестеренко. Возвращение к жизни. Центральная часть триптиха «Сирийская земля». 2017. Холст, масло, 260х160 см

Василий Нестеренко. Новая Пальмира. Правая часть триптиха «Сирийская земля». 2017. Холст, масло, 250х170 см

Василий Нестеренко. Пальмира. Хозяин Арктики. 2021. Холст, масло, 145х275 см

Василий Нестеренко. Амур. 2021. Холст, масло, 140х270 см

Василий Нестеренко. Пальмира. Левая часть триптиха «Сирийская земля». 2017. Холст, масло, 135х260 см

Василий Нестеренко. Пальмира. Образ Пресвятой Богородицы Тихвинской помогает в 1941 году. 2019. Главный храм Вооруженных Сил РФ

Василий Нестеренко. Пальмира. Чудо Св. Георгия о змие. 2019. Главный храм Вооруженных Сил РФ

В.И. Нестеренко родился в 1967 г. в Павлограде Днепропетровской области. Учился в знаменитой Московской средней художественной школе, затем окончил Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова. Его учителями были известные художники Т. Салахов, Н. Присекин, Н. Дронов и др. Является членом Американской лиги профессиональных художников (ААРУ, 1992 г.), членом Международной конфедерации художников ЮНЕСКО и Международного Художественного фонда (1995 г.), членом Московской организации Союза художников. Награжден орденом Сергия Радонежского II степени Русской Православной церкви (2000 г.), орденом Андрея Рублева III степени от Московской Патриархии (2004 г.), медалью «Достойному» РАХ (2017 г.). В 2000 г. по инициативе правительства Москвы создана Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко.

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