О том, «что сделано руками и с душой», говорили в арт-школе ремесел «Таврида.АРТ»

В рамках образовательного заезда «Только в России» с 12 по 18 июня участники арт-школы ремесел не только познакомились с мультикультурными особенностями страны, ее традиционными техниками и обычаями, но и разработали свои проекты совместно с бизнес-наставниками. Лучшие работы будут поддержаны.

Арт-школа позволила представителям разных ремесленных техник заявить о себе на площадке «Тавриды» (проект от Росмолодёжь), найти единомышленников в своей творческой сфере, получить экспертную оценку и разработать актуальные времени проекты в сфере народного творчества.

51 участник арт-школы ремесел — художники по росписи, ювелиры, дизайнеры, мастера по работе с бисером и даже специалисты по набойкам для печати на тканях — каждый из них смог не только расширить горизонт теоретических знаний, но и понять, как позиционировать свое творчество в современном контексте и сформировать свое сообщество. «Программу формировали, ориентируясь на участников и их разносторонность. Все эксперты — практикующие специалисты, которые помогли сформировать за этот небольшой период насмотренность и задать актуальный вектор в работе и развитии культурного кода страны. Исторически промыслы — это не только про народное творчество, но и про бизнес (промыслы — промышленность), поэтому работали над утилитарностью предметов, анализировали потенциальную аудиторию, рынок, задавали вопросы „кому это нужно?“, „кто это купит?“, чтобы не превращать промыслы исключительно в памятный сувенир на полочке. Также одной из ключевых задач было подчеркнуть многообразие и богатство традиционных техник разных народностей России. Ремесла России — это не только вышивка красным крестиком, это и башкирские узоры, и оружейный металл Кавказа, и сибирские косторезные предметы декора и так далее. Сила промыслов — в объединении народностей, так было всегда, и это становится актуальным сегодня снова, — Анна Зайцева, куратор арт-школы ремесел.

С помощью лекций, мастер-классов и практикумов, а также игровых видов подачи материала эксперты полноценно погрузили участников в исторический экскурс народных ремесел и промыслов нашей страны. «Я считаю, что у России огромный потенциал. Такого количества ремесел, народно-художественных промыслов не сохранилось ни в одной стране. А для того, чтобы это сохранялось, есть в России определенная черта внутреннего характера — это художественная переработка. Мы, исходя из исследования Афанасьева „Поэтические воззрения славян на природу…“, поэтически смотрим на этот мир и транслируем это в каждом своем изделии. Я считаю, что в этом как раз будущее России, ведь когда искусственный интеллект все посчитает, людям захочется что-то такое, что сделано руками и с душой. Уже сегодня стоит всматриваться в себя — увидеть тот самый код поэтического изображения всего вокруг для того, чтобы вплести это в свою ремесленную, художественную, творческую деятельность», — Екатерина Меньшикова, эксперт по традиционным художественным промыслам.

Дать вторую жизнь народным промыслам удалось и экспертам-дизайнерам. О современный графическом дизайне и традиционный стиле, брендинге и современном переосмыслении традиционного говорил Никита Лукинский, арт-директор, разработчик фирменного стиля и куратор выставок в парке Зарядье, автор телеграм-канала о современном русском стиле «Унежить душу», Роман Беляков, арт-директор, графический дизайнер, художник, куратор в Школе дизайна НИУ ВШЭ, Ирэн Дужий, стилист, декоратор, дизайнер, работала в компаниях Prada, Mercury, Dolce & Gabbana, Lotte и др.

Итогом арт-школы стала выставка «Россия смотрит на себя», где участники представили свои экспериментальные работы после знакомства с традиционными промыслами России — золотной вышивкой, дымковскими фигурками, гжельской росписью, а также тагильскими подносами. Кроме того, у каждого участника была возможность поработать самостоятельно или в группах над разработкой бизнес-проекта в области нематериального культурного наследия и получить экспертную оценку. Проекты были разнообразными: и аксессуары, и одежда, и чехлы для кресел-мешков с элементами народных орнаментов, и даже концепция кафе ремесел.

Среди партнеров школы были: Сибирская ковровая фабрика, Гусевской хрустальный завод, предприятие «Объединение гжель», Семеновская роспись, Городецкая золотная вышивка и другие.

«Существует тонкая грань между переосмыслением традиций, культурного кода и их историческими канонами, их сохранением. Это два разных мира, которые всегда находятся в неразрешимом конфликте по законам жанра драматургии, но, как известно, истина где-то посередине», — Анна Зайцева, куратор арт-школы ремесел.

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