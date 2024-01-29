Объединение «Гжель» на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае

Российская культура и искусство вновь представили свое богатство и разнообразие на фестивале-ярмарке «Сделано в России», церемония открытия которой проходит сегодня в городе Шэньян. По традиции объединение «Гжель» представило знаменитую керамическую продукцию, узоры которой известны далеко за пределами России.

Несмотря на новшества и изменения в мире современного искусства, традиционное гжельское ремесло продолжает привлекать поклонников со всего света. Объединение «Гжель» уделяет большое внимание сохранению классических методик работы с фарфором, но при этом находит возможность для современной интерпретации, что позволяет создавать изделия выдающегося качества. Продукция Объединения «Гжель» вызвала большой интерес со стороны гостей выставки и представителей СМИ, которые уже не понаслышке знают об успехах компании на международном рынке.

В мероприятии в Шеньяне принимают участие около 130 компаний из 30 регионов России.