Объединяя таланты для создания будущего искусства 

В РГУ им. А.Н. Косыгина показали Всероссийскую платформу ARTISTS/ХУДОЖНИКИ. Презентацию проводила Вероника Коржевская, художник, режиссёр и идейный вдохновитель проекта. Она рассказала студентам о новых возможностях для художников, с помощью которых молодые дарования могут построить успешный карьерный путь в мире искусства.

Вероника Коржевская, работы которой находятся в Музее современного искусства и во многих престижных галереях, призналась, что за время карьеры ей часто приходилось наблюдать, как художники уходят из профессии или бывают вынуждены совмещать творчество с иными занятиями, чтобы обеспечить себя. Одна из причин такого положения вещей — слабое развитие деловых связей, профессиональной коммуникации и в конечном счёте рынка. Люди попросту выпадают из профессиональной среды, теряются в отсутствие институциональной поддержки. Ситуация осложняется ещё больше, если учесть, что художники привыкли представлять себя в ныне запрещённых социальных сетях, а персональный сайт едва ли соберёт трафик сам по себе.

Именно эту проблему призвана решить запущенная в феврале платформа, отметила Вероника Коржевская: «ARTISTS объединяет разные компетенции в сфере изобразительного искусства. Это и художники, и педагоги, и кураторы, и искусствоведы. Зарегистрироваться может любой. Только объединившись, мы можем сделать изобразительное искусство видимым, значимым, усилить его позиции в обществе и государстве. Художники незримо формируют будущее, но, если попросить прохожего назвать хотя бы пятерых современных художников, едва ли он назовет хоть кого-то. Только вместе мы сможем переломить эту ситуацию».

Для художников на сайте сейчас предусмотрено два различных статуса: «профессиональный художник» — для авторов, окончивших творческие вузы, состоящих в профессиональных ассоциациях, выставлявшихся в музеях или галереях и «художник» — для тех, кто находится в начале своего творческого пути. В перспективе планируется создать статус мастера, для художников у которых есть мировое имя. Участники могут вести блог, делиться объявлениями, анонсами мероприятий, искать коллег, заказчиков и единомышленников и переписываться с ними. Есть даже отдельный блок, где институции, например творческие вузы, выставляют вакансии, на которые авторы могут откликаться.

Особенность платформы ARTISTS/ХУДОЖНИКИ в том, что она интегрирована с общественно-государственной блокчейн-инфраструктурой РЦИС.РФ — крупнейшим распределенным реестром результатов интеллектуальной деятельности и прав на них. Иначе говоря, загружая работу на сайт, художник автоматически декларирует свои права на неё, осуществляет так называемое цифровое депонирование. Это наиболее эффективный способ защиты от плагиата или незаконного использования интеллектуальной собственности. Запись об объекте в РЦИС.РФ — веский аргумент для судов и всех участников рынка.

Несмотря на то что на платформе предоставляется инструментарий защиты интеллектуальных прав, сама по себе она не предусматривает возможности продажи или покупки работ. Подобное возможно на сторонних сервисах, в том числе в экосистеме РЦИС.РФ. ARTISTS/ХУДОЖНИКИ же ближе к каталогу, авторитетной базе данных вроде «Кинопоиска». Если человек хотя бы на пару минут мелькнул в каком-то фильме — скорее всего, у него есть страничка на «Кинопоиске», в идеале точно так же должно быть с платформой ARTISTS/ХУДОЖНИКИ и изобразительным искусством.

Студентов заинтересовало, в чем преимущество ARTISTS/ХУДОЖНИКИ перед известной международной платформой для художников и дизайнеров Behance. По словам Вероники Коржевской, главное отличие в том, что на Behance российский художник оказывается в пространстве глобальной конкуренции, на ARTISTS/ХУДОЖНИКИ же скорее в поле сотрудничества, кооперации и взаимопомощи. «Еще задолго до СВО российских художников со скрипом звали на западные выставки и ярмарки. Мы как будто выпрашивали право “постоять рядом”, подражали европейским и американским коллегам, перенимали их моды и в целом были в довольно униженном положении. Но копии и подражания на самом деле никого не интересуют! Сегодня же, наоборот, российский дизайн вдохновляет очень многих в мире», — отметила Вероника Коржевская.

По её словам, стратегический план состоит в том, чтобы собрать на платформе как можно больше самобытных российских художников и в дальнейшем начать продвигать их, в том числе в контуре БРИКС, на азиатских, ближневосточных, африканских и латиноамериканских рынках. Таким образом российское искусство сможет обрести субъектность и в конечном счёте по-настоящему заинтересует людей во всём мире. При этом конкурентом Behance платформа себя не считает. «Пусть цветут все цветы», – отметила основательница ARTISTS/ХУДОЖНИКИ.

В заключение своего рассказа Вероника Коржевская пригласила студентов принять участие в конкурсе «Творить в России», который прямо сейчас проходит на платформе. Призовой фонд — 6 млн рублей, а кроме того, возможность продемонстрировать свои работы всей стране. Партнёры конкурса будут демонстрировать изображения работ-победителей на уличных плазменных панелях.