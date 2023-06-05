Обладатель Grammy Imanbek представит новый трек со «звуком атома»

Трек стал частью уникального документального фильма «AtomSound», который рассказывает о природе звука и дает возможность услышать, как звучит энергия.

17 июня в рамках ежегодного Международного экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится премьера документального спецпроекта «AtomSound», посвященного природе звука. Авторами фильма выступила компания A4Origin, а его главным героем стал обладатель Grammy, ди-джей Imanbek. Помимо премьеры фильма на ПМЭФ состоится пресс-конференция я на тему «Звуки Атома: Музыка в неочевидном» в которой примут участие авторы проекта, ди-джей Imanbek, представители компании «Росатом» и звездные эксперты.

Фильм «AtomSound» рассказывает о мощной энергии звука, который постоянно окружает нас даже во сне, оказывает влияние на наше мировосприятие, настроения и решения, которые мы принимаем. Что такое звук? Чем он важен для нас? Как он рождается и можно ли «подслушать» то, что недоступно для человеческого слуха?

Изучая природу и энергию звука с точки зрения науки, Imanbek решает сделать невозможное – попробовать записать «звучание атома», ведь звуковые волны – это упорядоченные колебания атомов.

Для реализации задуманного музыкант отправился на действующую российскую ЛАЭС (Ленинградская атомная электростанция), где вместе с командой звукорежиссеров и саундизайнеров попытался «проникнуть» в самое сердце атомного реактора, место, где рождается энергия.

С помощью специальных микрофонов Imanbek удалось зафиксировать вибрации в реакторе и преобразовать их в уникальный звук, который он сам поэтично назвал «звук атома», atom sound. Взяв его за основу, Imanbek создал трек, который зрители услышат в конце фильма.

Путь поиска звука и его энергии, который главный герой проходит в течение всего фильма, становится не просто рассказом о теории акустики и звука, а своеобразной попыткой заглянуть внутрь себя, открывая новые источники вдохновения.

«Мне, как музыкальному продюсеру, важно понимать научную, теоретическую часть своей работы. Многие музыканты создают на вдохновении, но за вдохновением стоит и наука - гармоника, акустика. Можно сказать, что вдохновение — это тоже своего рода наука. Как говорится: любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Мы как раз и попробуем исследовать эту магию в фильме», – говорит главный герой проекта, Imanbek.

Премьера документального фильма «AtomSound» состоится 17 июня в рамках ежегодного экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге, а после состоится концерт Imanbek в пространстве Roof Place.

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