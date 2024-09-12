Обмануть не получится: мистический детектив «Лиса»

В центре сюжета – сотрудница правоохранительных органов, которая умеет отличать правду от лжи благодаря мистическому дару.

Эксперт-криминалист Вера Лисицына в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это – каждый день сталкиваться с обманом.

Главную роль в сериале сыграла Олеся Фаттахова («Сельский детектив», «Обнимая небо»). В процессе подготовки к съемкам она общалась с профессиональными криминалистами, чтобы быть максимально достоверной на экране.

В кадре компанию Фаттаховой составили Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Владислав Котлярский, Веневьева Новицкая, Михаил Васьков, Светлана Рубан, Михаил Грищенко, Аграфена Петровская, Манкус Нериюс, Татьяна Чернопятова и другие. Режиссерами выступили Мурад Алиев и Ольга Новикова.