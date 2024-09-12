РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноОбмануть не получится: мистический детектив «Лиса»

Обмануть не получится: мистический детектив «Лиса»

editor
By editor
54
лиса - мистический детектив на тв-3

В центре сюжета – сотрудница правоохранительных органов, которая умеет отличать правду от лжи благодаря мистическому дару.

Эксперт-криминалист Вера Лисицына в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, которое позволяет ей видеть ложь. Новая способность сильно помогает в расследовании запутанных преступлений, но добавляет проблем в личной жизни и общении с коллегами. Насчет своего приобретенного мистического дара Лиса консультируется с психологом, который не понаслышке знает, каково это – каждый день сталкиваться с обманом.

Главную роль в сериале сыграла Олеся Фаттахова («Сельский детектив», «Обнимая небо»). В процессе подготовки к съемкам она общалась с профессиональными криминалистами, чтобы быть максимально достоверной на экране.

В кадре компанию Фаттаховой составили Алексей Вакулов, Алексей Анищенко, Владислав Котлярский, Веневьева Новицкая, Михаил Васьков, Светлана Рубан, Михаил Грищенко, Аграфена Петровская, Манкус Нериюс, Татьяна Чернопятова и другие. Режиссерами выступили Мурад Алиев и Ольга Новикова.

Предыдущая статья
Светский показ детского детективного сериала «Любопытная Варвара»
Следующая статья
«007-ён Семёнович»: ТНТ приступил к съёмкам новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru