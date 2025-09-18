Обновленный павильон № 4 «Биология» отмечает годовщину со дня открытия

Год работы отмечает обновленный павильон № 4 «Биология» (сейчас носит название «Кыргызстан»), открывшийся после масштабной реставрации. С 19 сентября 2024 года в историческом здании разместился Выставочно-торговый центр Киргизской Республики. За год его посетили около 370 тысяч человек.

Павильон № 4, объект культурного наследия федерального значения, был построен в 1954 году (архитекторы — Х.А. Арман, А.Х. Вольберг, Н.К. Тарвас). Он предназначался для демонстрации достижений Эстонской Республики в сфере промышленности, сельского хозяйства и культуры, а потому в его оформлении использованы не только классические приемы, но и фольклорные эстонские мотивы, которые наиболее ярко выражены в оформлении портика с ярким майоликовым ковром над входным порталом. Фасады павильона украшают орнаменты и барельефы на тему сельского хозяйства. Для отделки применялись породы камня, добываемые в Эстонии. Привлекают внимание и окна, декорированные коваными решетками и позолоченными изображениями колосков. В 1964 году павильон был переоборудован под экспозицию «Биология», которая была ликвидирована в начале 1990-х.

Сегодня исторический павильон переживает второе рождение и празднует годовщину со дня открытия после масштабной реставрации как Выставочно-торговый центр Киргизской Республики. Гости ВДНХ могут познакомиться здесь с предметами культуры и народного хозяйства Киргизии, а также сфотографироваться в колоритной фотозоне. В павильоне представлены произведенные в республике продукты питания, сувениры, одежду и аксессуары киргизских дизайнеров.