«Оборачиваясь на горизонт»: ЦТИ «Фабрика» представляет персональную выставку Жении Кузьмы

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет персональную выставку Жении Кузьмы «Оборачиваясь на горизонт».

В этом году художница Жения Кузьма стала победительницей в программе «Фабричные мастерские. Сессия X». и полгода работала над своим проектом на «Фабрике». В своей практике Жения исследует связи — пространства между. Между словами, действиями и состояниями. Для инсталляции «Оборачиваясь на горизонт» ею были созданы пять деревянных домиков – мест для уединения. Внутри них — пространство для зрителя. Это предложение посидеть, закрывшись внутри, быть видимым или нет, видеть ограничено, возможность быть застигнутым, или застигать. Лейтмотивом работ Жении Кузьмы стала ностальгическая мечта об обретении умиротворения и безопасности. Эта мечта ультимативна в своей несбыточности. Пытаясь скрыться от внешнего, вы остаетесь под наблюдением. Отсылая к французскому философу, теоретику культуры Мишелю Фуко, основной интерес художницы лежит в обличении встроенных в людей властных механизмов. Будучи в укрытии и одиночестве у человека остается всего один надзиратель, и этот надзиратель находится с ним в одной комнате.

Деревянные домики в проекте являются вывернутыми вовне механизмами самозахвата, в которых человек пытается спрятаться от страха, при этом скрываясь в самом же страхе. Это рудиментарное ощущение, схваченное в мелочах, в сентиментальности, в каких-то нежных ассоциациях, в запахах и прочей фоновой повседневности.

Художница Жения Кузьма родилась в 1988 году в городе Коломна. Закончила Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова как литературный редактор. В 2021 году закончила ИСИ Иосифа Бакштейна направление «Новые художественные стратегии». Участница самоорганизованных арт-сообществ Baseless, Garderie, YRA. Участница Winzavod Open 2021. Почти весь 2022 прожила в Польше, где работала над своими проектами в уединении, рефлексируя происходящее. Участница резидентской программы Open Studios Winzavod 9 сезона 2023. Совместно с другими художниками в формате кэмпов принимала участие в арт-фестивалях Побеги 2023 и Архстояние 2024. Резидент Фабричных мастерских 2024 и резиденции МаксАрт в Перми летом 2024.