Образ любимой таксы Паустовского для сериала «Акварельные краски» выбрали в Telegram

Ассоциация анимационного кино завершила открытое голосование среди подписчиков канала ААК в Telegram. Пользователи выбирали лучший образ анимированного Фунтика – любимой таксы Константина Георгиевича Паустовского - для заставки мультсериала «Акварельные краски» по мотивам рассказов выдающегося российского писателя. Сквозной персонаж любимой собаки Паустовского объединит 20 серий мультфильма, работа над которым продлится до мая 2024 года. По итогам голосования три изображения таксы Фунтика стали победителями: таксы, нарисованные Семёном Марфуниным из г. Донецка (Анимационная студия «Анимашка», педагог Костырева Елена Владимировна), Полиной Стародубцевой из г. Москвы (Тимирязевская детская художественная школа и Анимационная студия «Крылья», педагог Наталья Андреевна Шестакова), Дианой Нагибиной из г. Ярославля (Анимационная студия «Перспектива», педагог Маргарита Ивановна Нагибина). Последнего – Фунтика Дианы Нагибиной - выбрала режиссер Наталья Нилова для производства сериала и уже начала готовить изображение к «оживлению» в анимационной заставке.

В проекте принимает участие 20 детских анимационных студий из разных уголков России: Москвы, Курска, Кирова, Энгельса, Липецка, Луганска, Донецка, Шахтерска, Екатеринбурга, Северодвинска, Симферополя, Качканара, Новосибирска, Ярославля, Ростова-на-Дону. Каждой из студий предстоит создать одну серию мультфильма. В работе над сериалом детям помогает профессиональная команда в составе режиссера Натальи Ниловой, сценариста Анны Владиславской и композитора Ильи Труханова.

Ирина Мастусова, директор Ассоциации анимационного кино:

– «Акварельные краски» – это очень важный и глубокий проект. С одной стороны, сериал позволяет воплотить в анимационной форме литературное творчество великого российского писателя Константина Георгиевича Паустовского. С другой – повысить уровень мастерства юных аниматоров, которые работают над проектом. Дети придумывают и снимают анимационное кино - это и есть призвание, о котором писал Паустовский применительно к писательскому труду. Проект ААК помогает детям реализовать свое призвание аниматоров.

Проект «Акварельные краски» поддержан Президентским фондом культурных инициатив и московским Музеем К.Г. Паустовского.