Образовательное приложение «Смутное время: Казачий Круг» получит поддержку ИРИ

Образовательное приложение «Смутное время: Казачий Круг» студии «Сайберия Нова» стало победителем конкурса на создание национального контента Института развития интернета (АНО ИРИ). Грант позволит разработчикам сконцентрировать усилия по созданию учебного приложения и ускорить его выход. Приложение «Смутное время: Казачий Круг» станет важным дополнением к грядущей игре «Земский Собор», над разработкой которой в настоящее время работает студия.

«Смутное время: Казачий Круг» — это интерактивное образовательное приложение, углублённо рассказывающее о роли казачества в переломный период Смутного времени XVII века. Проект предлагает пользователям погружение в исторический контекст через динамичные диалоги, интерактивные элементы и мини-игры для лучшего усвоения материала и формирования патриотических ценностей.

«Наш новый образовательный проект «Смутное время: Казачий Круг» основан на глубоком историческом исследовании и реализован с использованием современных технологий интерактивного обучения. Финансирование от Института развития интернета позволит нам расширить команду, улучшить техническую составляющую и сделать обучение через игру максимально увлекательным и доступным», — отметил креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

Технически приложение построено на базе игрового движка, использованного в игре «Смута», что обеспечивает высокую графическую детализацию и плавность взаимодействия. В «Казачьем Круге» окружение реагирует на действия игрока, а диалоги оживают, усиливая эффект полного погружения в эпоху. Это позволит не только познакомиться с историей, но и развить аналитическое мышление через раскрытие интриг и событий Смутного времени.

Победа в конкурсе национального контента Института развития интернета и государственная поддержка говорят о значимости проекта как культурного и образовательного продукта, способствующего популяризации отечественной истории и современного формата онлайн-образования.