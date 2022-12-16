Образовательные заезды «Тавриды» признаны лучшим просветительским мероприятием 2022 года

13 декабря в Государственном Кремлевском Дворце подведены итоги ежегодной просветительской Премии «Знание». Лауреатом в номинации «За лучшее просветительское мероприятие» стал арт-кластер «Таврида» и его образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств.

На торжественной церемонии награждения премию из рук советника Президента РФ Антона Кобякова получил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. «Я знаю, что я занимаюсь прекрасным делом и что рядом со мной замечательная команда самоотверженных людей. Я знаю, что люблю: я люблю свою маму, свою семью, свою страну. Я знаю, что я гражданин Российской Федерации. Я знаю, что в нашей стране живет большое количество талантливых людей. И я знаю, что нас не отменишь. Пока на передовой находятся такие люди, как те, кого сегодня отмечают в этой премии, победа будет за нашим Знанием. Спасибо большое за эту награду! А мы будем работать ещё лучше», – обратился со сцены Кремля Сергей Першин.

Образовательные заезды арт-кластера «Таврида» – культурно-просветительская площадка, на которой эксперты из разных областей культуры и искусства делятся своими знаниями и опытом с молодыми творцами. Площадка открывает большие возможности для творческого и профессионального роста и становится социальным лифтом для молодых деятелей культуры страны. Заезды проходят ежегодно с мая по октябрь на территории арт-кластера в бухте Капсель в Крыму. В 2022 году в них приняли участие 2 634 молодых деятеля из 89 регионов России и более 500 экспертов, наставников и почетных гостей. Ключевым темами образовательных заездов в 2022 году стали Год культурного наследия народов России, развитие креативной экономики и система поддержки молодых творцов в новых условиях, принципы формирования профильных проектных команд.

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