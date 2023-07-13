Образовательный заезд «Азия в фокусе» на площадке арт-кластера «Таврида»

13 июля в рамках образовательного заезда «Азия в фокусе» на площадке арт-кластера «Таврида» стартует образовательная программа для финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2023. Совместно с резидентами арт-кластера «Таврида» финалисты примут участие в командных соревнованиях, которые пройдут по трем направлениям: кино, музыка и театр. Раскрывать тему Чемпионата «Связь поколений. Люби. Учись. Создавай» будут пять команд в каждом направлении, которые сформируются путем жеребьевки. Участники не только получат бесценные навыки командной работы, но и возможность создать полноценный творческий проект: короткометражный фильм, театральный этюд или музыкальный клип.

14 июля состоятся жеребьевки в направлении «Кино» и «Музыка». В этом году создавать короткометражные фильмы будут команды молодых режиссеров-резидентов «Тавриды» Александра Володина, Матвея Короблева, Марии Житковой, Оксаны Синчуговой и Руслана Римовича. В художественно-постановочные команды войдут финалисты ArtMasters в компетенциях «Геймдизайнер», «Графический дизайнер», «Медиакомпозитор», «Моушен-дизайнер», «Оператор кино и ТВ», «Продюсер», «Режиссер монтажа», «Саунд-дизайнер», Сценарист», «Художник-аниматор», «Художник по гриму», «Художник по костюмам» и «Художник-оформитель».

Наставниками соревнований выступят представители стриминговых сервисов и кинокомпаний:

Наталия Клибанова, Главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн»;

Павел Сарычев, продюсер Black Box Production;

Григорий Сотников, ведущий редактор ориджинал-контента онлайн-кинотеатра Okko;

Александр Акопов, продюсер, президент фонда «Академия российского телевидения», соучредитель продюсерской компании COSMOS studio;

Александр Архипов, российский драматург и сценарист, режиссёр, главный редактор кинокомпании «СТВ».

Фильм-победитель командных соревнований будет размещен на одном из стриминговых сервисов-партнеров Чемпионата, а также получит поддержку в выдвижении на кинематографические фестивали.

В направлении «Музыка» примут участие финалисты в компетенциях «Клипмейкер», «Аранжировщик», «Геймдизайнер», «Графический дизайнер», «Моушен-дизайнер», «Оператор кино и ТВ», «Продюсер», «Режиссер монтажа». Команды будут снимать клипы для дуэта Ларисы Долиной и Ивана Чебанова, Маши Шейх, Марка Тишмана, а также для дуэтов-победителей проекта продюсерского центра ArtMasters «АвторА!» Виктории Дайнеко & Ангелины Торопцевой и Ирины Тоневой & Кости Джарум.

Наставником команд выступит известный режиссер, продюсер, основатель международной кинопроизводственной компании «MAG Film Moscow», амбассадор ArtMasters Алексей Голубев.

«Четвертый год мы проводим командные соревнования в арт-кластере «Таврида» — одной из самых креативных площадок для талантливой творческой молодежи. Результаты, которые показали наши команды в прошлом году, получили высокую оценку профессионального сообщества. И это именно тот результат, к которому мы стремимся: давать ребятам возможность почувствовать вкус реальной работы, создать настоящий креативный продукт, который не пойдет в стол конкурсного жюри, а будет показан широкой аудитории, оценен критиками и станет частью индустрии», — отметил директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Первые защиты идей и концепций будущих работ будут показаны экспертному жюри 17 июля. Финал командных соревнований в направлении «Музыка» и «Кино» состоится 20 сентября в Москве.

Победителям командных соревнований будет предоставлена возможность создания полномасштабного проекта для широкой аудитории. Например, победитель 2021 года в направлении «Театр», постановка «Трудовой хлеб», второй сезон идет в репертуаре театра «Школа драматического искусства», а в 2023 году признана лауреатом премии «Гвоздь сезона». Спектакль-перфоманс «Сон смешного человека» (лауреат 2021 года) успешно показывается в репертуаре ШДИ, сцена на Новослободской.

Короткометражный фильм режиссера Леонида Гардаша (1 место, 2021 год), победил в Фестивале уличного кино. И это только небольшая часть достижений командных коллабораций.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Наблюдательный Совет возглавляет Первый заместитель Руководителя Администрации Президента С.В. Кириенко. Стратегическим партнером чемпионата выступает VK.

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